शादीशुदा के मौके पर दहेज के कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं. इस बार यूपी के मेरठ से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां शादी से पहले दूल्हे की ओर से थार की डिमांड की गई. इसके जवाब में लड़की पक्ष ने वर पक्ष को खिलौने वाली एक चार पहिया गाड़ी पकड़ाकर रिश्ता तोड़ दिया.

क्या है वायरल वीडियो?

जब शादी से पहले दूल्हे की तरफ से थाड़ गाड़ी की डिमांड की गई, तो लड़की वाले ने बेइज्जती करने का नायाब तरीका निकाला. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की पक्ष लड़के वाले के पास आते हैं एक पीले कलर की थार गाड़ी देते हैं, जो प्लास्टिक का खिलौना है. यह देखकर लड़के पक्ष वाले नजरें नीची कर लेते हैं. इस पूरी घटना का वीडियो लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘बढ़िया से बेइज्जत किया ऐसा ही करना चाहिए.’ दूसरे यूजर ने बोला- बहुत सही किया दहेज परथा का केस भी करना चाहिए हर स्टेट में होता है ये लेकिन यूपी में ज़्यादा ही हो रहा हैं दहेज का मामला. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘जिस बेटी को मां बाप 20 से 25 तक प्यार से बड़ा करते हैं, उस कलेजे के टुकड़े को ही दे दिया. फिर देना क्या बाकी रहा!? इस दहेज जैसी कुप्रथाओं की वजह से बेटियां लोगों को बोझ लगने लगती है, जबकि वह फूल जैसी आत्मा होती है.’

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