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Meerut Gas Leak: मेरठ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस लीक होने से करीब 10 लोग बीमार, आसपास के घरों को कराया गया खाली

Meerut Gas Leak: उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस लीक हो गई. जिसके बाद आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई. जिसकी वजह से करीब 10 लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 11:24:38 AM IST

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस लीक होने से 8 से 10 लोग हुए बीमार
उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गैस लीक होने से 8 से 10 लोग हुए बीमार


Meerut Gas leak: मंगलवार रात करीब 8:30 बजे मेरठ के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में गैस लीक हो गई. आस-पास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. करीब 8-10 लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि यह सीवेज प्लांट मोदीपुरम के पल्लवपुरम फेज 2 में है. घटना की खबर मिलते ही डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे. आसपास के घरों की खाली करा लिया गया. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मास्क पहनकर गैस लीक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा, जलकल विभाग की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है.

दौराला ऑर्गेनिक के सेफ्टी ऑफिसर विशाल गुप्ता ने कहा कि STP प्लांट में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है. यह गैस हवा से भारी होती है. जिन कर्मचारियों ने क्लोरीन डाली थी, उन्होंने टनल पाइप में वॉशर नहीं लगाया था.

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जांच में हुआ खुलासा

जांच के दौरान पता चला कि वॉशर गायब था. इसी वजह से गैस लीक हुई. गैस भारी होने के कारण हवा में नहीं फैल पाई. अब पानी का इस्तेमाल करके गैस को खत्म किया जा रहा है. इसके असर को कम होने में करीब एक से डेढ़ घंटे का समय लगेगा.



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क्या करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट?

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंदे पानी को साफ करता है और उसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाता है. इस प्रक्रिया में पानी को कीटाणु-मुक्त करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है. क्लोरीन का सीमित मात्रा में इस्तेमाल फायदेमंद होता है, लेकिन गैस के रूप में लीक होने पर यह आस-पास रहने वाले लोगों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है. जब क्लोरीन गैस हवा के संपर्क में आती है, तो इससे आंखों, नाक और गले में जलन हो सकती है. इसके संपर्क में आने वाले लोगों को खांसी, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और सीने में बेचैनी महसूस हो सकती है.

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Tags: UP News
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