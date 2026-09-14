जहां जन्म लिया वहीं दफनाया लाडला ‘टफ्फू’: पालतू कुत्ते की तेरहवीं पर रो पड़ा परिवार, 3 दिन तक नहीं जला चूल्हा, बनवाए फेरवेट बूंदी लड्डू!

Meerut Family Performs Funeral Ritual Pet Dog Taffu: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा दिल को छू लेने वाला और अनोखा मामला सामने आया है, जिसने इंसान और जानवर के बीच के बेपनाह प्यार की एक ऐसी मिसाल पेश की है. मेरठ के DN इंटर कॉलेज में माली की नौकरी करने वाले सुनील यादव के परिवार ने अपने पालतू कुत्ते ‘टफ्फू’ की मौत पर ऐसा मातम मनाया, जैसा इंसानों के जाने पर मनाया जाता है. टफ्फू की मौत से परिवार इस कदर टूट गया कि उनके घर में लगातार तीन दिनों तक चूल्हा तक नहीं जला. पिछले 12 सालों से परिवार के एक सदस्य की तरह रह रहे टफ्फू ने जब 11 सितंबर को बीमारी के चलते दम तोड़ा, तो पूरे घर में मातम छा गया. सुनील यादव की बेटी वर्षा, जो पिछले 12 सालों से हर रक्षाबंधन पर टफ्फू को अपना भाई मानकर राखी बांधती थी, उसका रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार ने टफ्फू को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अपने बेटे और भाई का दर्जा दिया था, यही वजह है कि उन्होंने उसकी मौत पर इंसानों की तरह ही पूरे विधि-विधान से ‘तेरहवीं’ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया.

रविवार को घर में विशेष हवन हुआ, जिसमें रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने शामिल होकर टफ्फू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इस दौरान टफ्फू की पसंद का खास ख्याल रखते हुए हलवाइयों से उसकी फेवरिट बूंदी के लड्डू, कचौरी, रायता और आलू-सीताफल की सब्जी का विशेष प्रसाद बनवाया गया, जिसे सभी में बांटा गया. इस अनोखे और बेहद इमोशनल प्रसंग ने पूरे इलाके में सनसनी के साथ-साथ लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है.

घर वाले मानते थे छोटा बेटा, बेटी बांधती थी राखी

सुनील यादव जो मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं और पिछले 16 साल से मेरठ में रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि करीब 12 साल पहले DN इंटर कॉलेज में एक आवारा कुत्ते ने टफ्फू को जन्म दिया था, जिसे वे अपने घर ले आए थे. धीरे-धीरे टफ्फू उस परिवार का ऐसा हिस्सा बना कि हर कोई उससे बेइंतहा प्यार करने लगा. सुनील की बेटी वर्षा ने उसका नाम ‘टफ्फू’ रखा था और वह उसे अपने सगे भाई शिवम की तरह मानती थी. पिछले 12 सालों से वर्षा हर साल टफ्फू को राखी बांधती आ रही थी, और इस बार भी उसने प्यार से उसे राखी बांधी थी. परिवार के हर सुख-दुख और त्योहार में टफ्फू बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता था, घर के हर सदस्य की आवाज और अपना-पराया वह बखूबी पहचानता था.

अचानक बिगड़ी तबियत, मौत से टूटा दुखों का पहाड़

बीती 11 सितंबर को अचानक टफ्फू की तबीयत बिगड़ गई. परिवार तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन डॉक्टर शाम को घर आने वाले थे, उससे पहले ही टफ्फू ने दुनिया को अलविदा कह दिया. मां सुनीता यादव का कहना है कि टफ्फू के जाने के बाद से घर का कोना-कोना उसकी यादों से भर गया है और पिछले तीन दिनों से किसी को ठीक से नींद तक नहीं आई है. घर का वह हिस्सा जहां टफ्फू दिनभर बैठा रहता था, अब उसकी खामोशी से और ज्यादा सूना लगने लगा है.

मेरठ में पालतू कुत्ते टफ्फू की मौत के बाद परिवार ने तीन दिन तक खाना नहीं बनाया। रविवार को हवन कराया, रिश्तेदारों-पड़ोसियों को प्रसाद बांटा और टफ्फू की तेरहवीं की। pic.twitter.com/BSACIoVaJr — Sudhir Chauhan (@sudhirstar) September 14, 2026

तेरहवीं पर हुए सारे संस्कार, बनवाई उसकी फेवरेट बूंदी के लड्डू

चूंकि सुनील यादव और उनके परिवार ने टफ्फू को अपने बेटे की तरह पाला था, इसलिए उन्होंने उसकी तेरहवीं का अनुष्ठान भी इंसानों की तर्ज पर ही करने का फैसला किया. रविवार को घर में पंडितों द्वारा हवन कराया गया और टफ्फू की तस्वीर रखकर परिवार व रिश्तेदारों ने उसे नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. सबसे खास बात यह रही कि टफ्फू को बूंदी के लड्डू बेहद पसंद थे, इसलिए तेरहवीं के भोज में खासतौर पर उसकी फेवरिट बूंदी के लड्डू और कचौरी-सब्जी का प्रसाद तैयार करवाकर सभी को परोसा गया.

उसी कॉलेज के मैदान में दफनाया जहां ली थी जन्म

टफ्फू की जिंदगी की शुरुआत मेरठ के DN इंटर कॉलेज से हुई थी, और किस्मत का खेल देखिए कि उसकी मौत के बाद उसे उसी कॉलेज के ग्राउंड की मिट्टी में सुपुर्द-ए-खाक (दफनाया) गया. परिवार के इस अनोखे और निस्वार्थ प्रेम ने यह साबित कर दिया कि प्यार की कोई जात या योनि नहीं होती, भावनाएं हर दिल में धड़कती हैं.

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