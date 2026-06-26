Home > उत्तर प्रदेश > Meerut: चलती बस में उठने लगा धुआं, ड्राइवर ने तुरंत रोकी गाड़ी… फिर देखते ही देखते धधक उठीं लपटें; कैसे बची यात्रियों की जान?

Meerut: चलती बस में उठने लगा धुआं, ड्राइवर ने तुरंत रोकी गाड़ी… फिर देखते ही देखते धधक उठीं लपटें; कैसे बची यात्रियों की जान?

Meerut Bus Fire Incident: मेरठ में शुक्रवार सुबह 7 बजे एक डबल डेकर AC बस में आग लग गई. यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई. आग इतनी भयानक थी कि धुएं का गुबार 2 km दूर से दिखाई दे रहा था.

By: Shristi S | Published: June 26, 2026 5:57:41 PM IST

मेरठ में डबल डेकर AC बस में आग लग गई
मेरठ में डबल डेकर AC बस में आग लग गई


Meerut Double Decker Bus Fire: उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार सुबह 7 बजे एक डबल डेकर AC बस में आग लग गई. यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई. आग इतनी भयानक थी कि धुएं का गुबार 2 km दूर से दिखाई दे रहा था. आस-पास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे.

फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन तब तक बस लगभग पूरी तरह जल चुकी थी. यह हादसा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दौराला थाना इलाके में दादरी फ्लाईओवर के पास हुआ. बस में 26 यात्री सवार थे, जो जयपुर से हरिद्वार जा रही थी. यात्रियों को दूसरी बस से हरिद्वार भेजा गया.

You Might Be Interested In

ओवरटेक कर ड्राइवर को धुआं उठने की दी जानकारी

पुलिस के मुताबिक, पीछे से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने बस को ओवरटेक किया और ड्राइवर को धुआं उठने की जानकारी दी. ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क के किनारे लगाया. सभी यात्रियों को जल्दी से बस से उतारा गया. इसके बाद बस में आग लग गई. बस 20-25 मिनट में जलकर राख हो गई.

डेढ़ से दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया- CFO

CFO सुरेंद्र सिंह ने कहा- सुबह आग की सूचना मिलने पर करीब 7:30 AM बजे गाड़ी भेजी गई थी. बस में मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर आग लग गई थी. गाड़ी समय पर पहुंच गई. डेढ़ से दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया. सरधना से एक, मेरठ से दो और मुजफ्फरनगर से एक फायर इंजन बुलाया गया.

दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बस में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची. हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरी बस से हरिद्वार भेज दिया गया है.

Tags: bus fire newsMeerututtar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!

June 26, 2026

अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

June 26, 2026

क्या शहनाज गिल ने गुपचुप रचा ली शादी?

June 26, 2026

ज्यादा तेल-मसाले खाने से क्या होता है?

June 26, 2026

कौन से फल खाने से लीवर हेल्दी रहता है?

June 26, 2026

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026
Meerut: चलती बस में उठने लगा धुआं, ड्राइवर ने तुरंत रोकी गाड़ी… फिर देखते ही देखते धधक उठीं लपटें; कैसे बची यात्रियों की जान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Meerut: चलती बस में उठने लगा धुआं, ड्राइवर ने तुरंत रोकी गाड़ी… फिर देखते ही देखते धधक उठीं लपटें; कैसे बची यात्रियों की जान?
Meerut: चलती बस में उठने लगा धुआं, ड्राइवर ने तुरंत रोकी गाड़ी… फिर देखते ही देखते धधक उठीं लपटें; कैसे बची यात्रियों की जान?
Meerut: चलती बस में उठने लगा धुआं, ड्राइवर ने तुरंत रोकी गाड़ी… फिर देखते ही देखते धधक उठीं लपटें; कैसे बची यात्रियों की जान?
Meerut: चलती बस में उठने लगा धुआं, ड्राइवर ने तुरंत रोकी गाड़ी… फिर देखते ही देखते धधक उठीं लपटें; कैसे बची यात्रियों की जान?