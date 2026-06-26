Meerut: चलती बस में उठने लगा धुआं, ड्राइवर ने तुरंत रोकी गाड़ी… फिर देखते ही देखते धधक उठीं लपटें; कैसे बची यात्रियों की जान?

Meerut Double Decker Bus Fire: उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार सुबह 7 बजे एक डबल डेकर AC बस में आग लग गई. यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई. आग इतनी भयानक थी कि धुएं का गुबार 2 km दूर से दिखाई दे रहा था. आस-पास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे.

फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन तब तक बस लगभग पूरी तरह जल चुकी थी. यह हादसा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दौराला थाना इलाके में दादरी फ्लाईओवर के पास हुआ. बस में 26 यात्री सवार थे, जो जयपुर से हरिद्वार जा रही थी. यात्रियों को दूसरी बस से हरिद्वार भेजा गया.

ओवरटेक कर ड्राइवर को धुआं उठने की दी जानकारी

पुलिस के मुताबिक, पीछे से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने बस को ओवरटेक किया और ड्राइवर को धुआं उठने की जानकारी दी. ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क के किनारे लगाया. सभी यात्रियों को जल्दी से बस से उतारा गया. इसके बाद बस में आग लग गई. बस 20-25 मिनट में जलकर राख हो गई.

डेढ़ से दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया- CFO

CFO सुरेंद्र सिंह ने कहा- सुबह आग की सूचना मिलने पर करीब 7:30 AM बजे गाड़ी भेजी गई थी. बस में मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर आग लग गई थी. गाड़ी समय पर पहुंच गई. डेढ़ से दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया. सरधना से एक, मेरठ से दो और मुजफ्फरनगर से एक फायर इंजन बुलाया गया.

दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बस में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची. हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरी बस से हरिद्वार भेज दिया गया है.