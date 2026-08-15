फ्लैट में डिलीवरी बॉय को किया बंद, फिर जमकर पीटा; 3 मिनट बाद निकला बाहर, दिखा ऐसा नजारा

सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए अपराध के वीडियोज सामने आते हैं. इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसमें दावा किया जा रहा है कि फ्लैट मालिक डिलीवरी बॉय को घर के अंदर ले जाता है और पीटता है. करीब 3 मिनट बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी हालत खराब दिखती है. देखें पूरा वीडियो.
क्या है वायरल वीडियो?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो मेरठ के गंगा हाइट्स सोसाइटी का है. इसमें देखा जा सकता है कि एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आता है. जैसे ही फ्लैट मालिक दरवाजा खोलता है, वह डिलीवरी बॉय पर भड़क जाता है. कहता है कि वह उससे कैसे बात कर रहा था. और तौर तरीके सिखाते-सिखाते वह हिंसात्मक हो जाता है और हाथापाई पर उतर आता है. इतना ही नहीं, इसके बाद वह डिलीवरी बॉय को कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है. फिर करीब 3 मिनट बाद वह उदास होकर लौटता है. यह पूरी घटना फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो गई.
यूपी : मेरठ की गंगा हाइट्स सोसाइटी में फ्लैट मालिक ने डिलीवरी बॉय को अंदर बंद करके पीटा। डिलीवरी बॉय करीब 3 मिनट बाद फ्लैट से बाहर निकला। pic.twitter.com/VJbCB9DmUI
— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 15, 2026
क्यों बोले नेटिजंस?
इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस भड़के हुए लग रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘ऐसे लोगों को जनता द्वारा रास्ते में मारना चाहिए.’ एक ने कहा, इस मामले में कुछ नहीं होगा, जांच होगी और गलती डिलीवरी बॉय की ही बता दी जाएगी. वहीं, अन्य ने लिखा, इस सोसाइटी में डिलीवरी बंद कर दो, तब मजा आएगा.’ इसके अलावा कुछ लोग पुलिस से आरोपी को सबक सिखाने के लिए कहा है.
पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही एक्स हैंडल पर मेरठ पुलिस ने लिखा, ‘प्रकरण में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है.’ यानी की मामला संज्ञान में ले लिया गया है.
प्रकरण में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।
— MEERUT POLICE (@meerutpolice) August 15, 2026
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