Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी बेटी, वापस लौटी तो रात में रूम में पहुंचा पिता और करने लगा… तड़पती रही लड़की

UP Crime: प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी बेटी, वापस लौटी तो रात में रूम में पहुंचा पिता और करने लगा… तड़पती रही लड़की

Meerut Crime: यूपी के मेरठ में एक शख्स ने अपनी बेटी पर सोते समय चाकू से हमला करने का प्रयास किया. इसके बाद जान बचाने के लिए युवती घर से बाहर भागी, लेकिन आरोपी पिता ने उसे पकड़कर उसपर कई वार किए.

By: Hasnain Alam | Published: May 15, 2026 10:22:15 PM IST

मेरठ में पिता ने बेटी पर किया हमला
मेरठ में पिता ने बेटी पर किया हमला


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक शख्स ने अपनी बेटी पर ही चाकू से हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक जिले के एक गांव में कथित प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी बेटी पर चाकू से कई बार वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल युवती की पहचान 19 साल की तैयबा के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि तैयबा का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था और वह कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी, जिससे पिता अलताफ नाराज था.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार देर रात जब युवती सो रही थी, तभी पिता ने चाकू से हमला करने का प्रयास किया. पुलिस ने बताया कि जान बचाने के लिए युवती घर से बाहर भागी, लेकिन आरोपी पिता ने उसे पकड़कर उसपर कई वार किए. पुलिस के मुताबिक, चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया.

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गिरफ्तारी के लिए दी जा रही दबिश

ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर घायल युवती को दौराला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस अधीक्षक (नगर) विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और मामले की जांच जारी है.

पहले मीट बेचने का काम करता था अल्ताफ

बताया जा रहा है कि रुहासा गांव निवासी अल्ताफ पहले मीट बेचने का कार्य करता था. फिलहाल वह मजदूरी करता है. दो दिन पहले बेटी तैयबा बिना बताए घर से चली गई थी. अल्ताफ को किसी ने जानकारी दी थी कि वह अपने प्रेमी के साथ चली गई है.

वह बेटी की तलाश में जुटा था, लेकिन सामाजिक मान-मर्यादा के कारण उसने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी थी. बाद में उसकी बेटी वापस घर लौट आई. इसके बाद आरोपी ने मीट काटने वाले छुरे से उसपर वार कर दिए. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

Tags: crime newsmeerut newsUP News
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