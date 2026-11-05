Meerut Crime: 6 साल का प्यार, फिर ब्रेकअप और दूसरी जगह शादी… मेरठ में प्रेमी ने प्रेमिका को दी दर्दनाक मौत; खेत में मिला शव

Meerut Samreen Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस शख्स के साथ 6 साल तक प्यार का रिश्ता रहा, उसी के साथ आखिरी मुलाकात जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन गई. शादी के सपने देखने वाली 25 साल की समरीन को शायद अंदाजा भी नहीं था कि मिलने के बहाने बुलाने वाला उसका प्रेमी उसकी जान लेने की साजिश रच चुका है. खेत के पास युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई, उसने हर किसी को चौंका दिया. आरोप है कि ब्रेकअप और दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज प्रेमी फिरोज ने समरीन की गला घोंटकर हत्या कर दी.

जंगल में पड़ा मिला युवती का शव

मामला मेरठ के परतापुर थाना इलाके का है. गुरुवार को बिजली बंबा बाईपास पर प्रेम हॉस्पिटल के पास जंगल में एक युवती का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो युवती की गला घोंटकर हत्या किए जानें की बात सामने आई. बाद में मृतका की पहचान लिसाड़ी गेट क्षेत्र के गड्ढे वाली मस्जिद निवासी 25 साल की समरीन के रूप में हुई.

पुलिस ने बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और परिवार को घटना की जानकारी दी. एक कॉलर की जानकारी के आधार पर पुलिस जंगल में पहुंची. जांच के दौरान समरीन के प्रेमी फिरोज का नाम सामने आया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

छह साल के रिश्ते का भयानक अंत

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, समरीन और फिरोज करीब छह साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे और प्यार करते थे. हालांकि, कुछ समय पहले समरीन ने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया. इसी बीच, उसके परिवार ने उसकी शादी किसी और आदमी से तय कर दी. आरोप है कि फिरोज समरीन की शादी कहीं और तय होने की खबर से नाराज था. वह इस रिश्ते के खिलाफ था. गुस्से में उसने समरीन को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया.

मिलने के बहाने बुलाया

आरोप है कि फिरोज समरीन को प्रेम हॉस्पिटल के पास जंगल में ले गया, जहां उनके बीच बहस हुई. इस बीच, फिरोज ने कथित तौर पर समरीन का गला घोंटकर उसे मार डाला और उसकी बॉडी वहीं छोड़कर भाग गया.

पुलिस हत्या के सबूत इकट्ठा कर रही

सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (सिटी) विनायक गोपाल भोसले के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि समरीन की हत्या उसकी शादी कहीं और तय होने से गुस्से में की गई थी. पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की जांच चल रही है.