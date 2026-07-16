Home > उत्तर प्रदेश > भाभी ने कस दिया तंज, तो जहन में ताबड़तोड़ चाकू उतार गई ननद; फिर भी कलेजे को नहीं मिला सुकून तो खुद…!

भाभी ने कस दिया तंज, तो जहन में ताबड़तोड़ चाकू उतार गई ननद; फिर भी कलेजे को नहीं मिला सुकून तो खुद…!

हत्या के दो दिन बाद पुलिस के सामने सरेंडर करके ननद ने बताया कि वो भाभी और पति के बीच बढ़ती नजदीकियों से परेशान थी. उसने भाभी को चेतावनी भी दी थी. फिर क्रोध के आवेश में रसोई में खड़ी भाभी पर ताबड़तोड़ चाकू बरसा दिए.

By: Kajal Jain | Published: July 16, 2026 5:08:48 PM IST

भाभी ने कस दिया तंज, तो जहन में ताबड़तोड़ चाकू उतार गई ननद; फिर भी कलेजे को नहीं मिला सुकून तो खुद...!
भाभी ने कस दिया तंज, तो जहन में ताबड़तोड़ चाकू उतार गई ननद; फिर भी कलेजे को नहीं मिला सुकून तो खुद...!


उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें पति के अवैध संबंधों के शक में एक ननद ने अपनी ही भाभी की सब्जी काटने वाले चाकू से गोदकर हत्या कर दी. हालांकि परिवार की मिली भगत से उस समय तो मामले को दबा लिया गया लेकिन भाभी की हत्या करने के बाद जैसे ननद को चैन-सुकून नहीं मिल पा रहा था इसलिए वारदात के दूसरे दिन ही पुलिस स्टेशन में अपना जुर्म कबूलते हुए आत्म समर्पण कर दिया. आरोपी ननद के पुलिस को दिए बयान से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. उसने बताया कि जिस हत्या को उसने एक हादसे के रूप देने की कोशिश की थी, असम में उसके पीछे की वजह क्या थी?

जैसे ही कबूला जुर्म, ससुराल वाले फरार

यह वारदात 10 जुलाई को अहमदनगर के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में हुई थी जिसके 2 दिन बाद ही करीब साढ़े तीन बजे ननद रिम्शा थाने गई और भाभी की चाकू से गोदकर हत्या के पीछे अपना हाथ बताया. पुलिस ने बयान दर्ज किए और हत्या के लिए इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया. आरोप है कि रिम्शा के पति ओवेश को भाभी निदा पहले से जानती थीं. शादी के बावजूद लगातार 4 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था. रिम्शा की ओवेश से 8 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन निदा अपने प्रेमी ओवेश से लगातार संपर्क में थी जो रिम्शा को बिल्कुल पसंद नहीं था.

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जब हिंसक हो गई छोटी-सी बहस

पुलिस को दिए बयान में रिम्शा ने अपनी भाभी और पति के बीच चल रहे अवैध संबंधों का खुलासा किया और वारदात के दिन की पूरी कहानी सुनाई. रिम्शा के मुताबिक, उनसे अपने पति ओवेश को भाभी निदा से बात करते देख लिया जिसके बाद उसने भाभी को पति से दूर रहने की सलाह दी थी. दोनों ननद भाभी के बीच बहस छिड़ गई.

निदा ने जवाब दिया कि अपने पति को संभालो, दूसरे पर आरोप तब लगाना.इसी बात से नाराज होकर ननद रिम्शा ने किचन में काम कर रही भाभी निदा पर चाकू चला दिया. एक के बार एक बेरहमी से वार किए जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी. ससुराल वाले निदा को अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया.

हत्या के पीछे गढ़ी झूठी कहानी

12 जुलाई को हुई घटना की जानकारी निदा के पड़ोसियों ने मायके वालों को दी. पुलिस को भी फर्श पर गिरके घायल होने की मन गढ़ंत कहानी कह दी लेकिन जब निदा के परिजन ससुराल पहुंचे तो फर्श पर खून था. गले पर चोट और हाथ-पैरों पर भी निशान थे. कहीं न कहीं दुनिया इस हत्या को हादसा मान चुकी थी लेकिन भाभी को मौत के घाट उतारने वाली रिम्शा के कलेजे को चैन नहीं मिल पा रहा था. उसकी जैसे रातों की नींद हराम हो चुकी थी.

एक तरफ वो अपने पति की भाभी से बढ़ती नजदीकियों से परेशान थी लेकिन हत्या के बाद पुलिस को दिए बयान में रिम्शा ने कबूला कि मैं रात को सो नहीं पा रही. मेरे पति और भाभी के बीच संबंध थे. मैंने भाभी को पीछा छोड़ने को भी कहा. लेकिन जब भाभी ने कहा कि अपने पति को संभालो तो गुस्से में निदा के सीने पर वार कर दिए.

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Tags: crime newsExtra-Marital Affairfamily dispute murdermurder caseUP Crime News
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