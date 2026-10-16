65 कॉल, सांप और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट… ऐसे बेनकाब हुआ मेरठ का सांप कांड! ‘सजा-ए-मौत’ के वक्त क्यों हुआ सती सावित्री, करवा चौथ और मनुस्मृति का जिक्र?

UP Crime News: मेरठ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-12) अदालत ने चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड (सांप कांड) में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट में साबित हुआ कि 12-13 अप्रैल 2025 की रात को रविता ने अमित के हाथ पकड़े थे और अमरदीप ने उसका गला दबाकर हत्या की थी. हत्या को प्राकृतिक रूप देने के लिए शव के पास एक जिंदा सांप छोड़ दिया गया था ताकि लोग यह समझें कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है. 7 अक्टूबर 2026 को लंबी सुनवाई और 12 से अधिक गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने दोनों को दोषी माना था, जिसके बाद 16 अक्टूबर 2026 को यह अंतिम सजा सुनाई गई है.

सजा के रहने अदालत ने कसूरवारों की अपनी मर्जी भी जानी कि वे अपने किए गुनाहों की क्या सजा चाहते हैं? जानिए उन 3 सबूतों के बारे में, जिनसे केस को मजबूती मिली. और केस का फैसला सुनाते समय अदालत ने वेद-पुराण, करवाचौथ और सती सावित्री का जिक्र क्यों किया.

जिसे लोग समझ रहे थे सांप कांड, वो निकली सोची समझी साजिश!

इस दिल दहला देने वाली वारदात की कहानी तब शुरू हुई जब रविता और उसके पड़ोसी अमरदीप के अवैध संबंधों के बीच उसका पति अमित कश्यप रास्ते का कांटा बन गया. दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने का खूनी प्लान बनाया. हत्या को अंजाम देने के बाद उन्होंने शव के पास एक बूढ़ा ‘घोड़ा पछाड़’ सांप छोड़ दिया, जिसके दांत और जहर की थैली पहले ही निकाली जा चुकी थी ताकि यह साबित किया जा सके कि उसकी मौत सांप के डसने से हुई है. शुरुआती तौर पर परिवार और पुलिस भी इसे कुदरती हादसा समझ बैठे थे, लेकिन शव पर कुछ निशान ऐसे से जो परिवार वालों को भी चिंता में डाल रहे थे.

कौन से हैं वो 3 सबूत, जिनसे खोल दी प्रेमी-पति की पोल

इस मर्डर मिस्ट्री के खुलासे में 3 सबसे बड़े सबूत गेम-चेंजर साबित हुए. पहला था पोस्टमॉर्टम, जिसमें अमित के गले और शरीर पर संघर्ष के निशान मिले और मौत की वजह ‘स्ट्रैंगुलेशन’ यानी गला घोंटकर दम घुटना साबित हुई.

दूसरा था- शरीर में सांप का एक बूंद भी जहर नहीं मिला, सांप के दांत तक नहीं थे. सपेरे ने भी गवाही दी कि उस सांप के जरिए मौत होना नामुमकिन था.

तीसरा सबसे बड़ा सबूत था दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल्स, जिससे पता चला कि हत्या के 24 घंटे के भीतर ही रविता और अमरदीप के बीच 65 बार कॉल्स और वाट्सएप चैट हुई थी, और पिछले छह महीने में वे 2,000 से ज्यादा बार बात कर चुके थे. इन पुख्ता सबूतों ने उनकी सारी चोरी पकड़ ली.

आरोपी पत्नी और प्रेमी से पूछी गई आखिर ख्वाहिश?

जब मेरठ की ADJ-12 अदालत ने वारदात के 547 दिन बाद इस मामले में फैसला सुनाया, तो कोर्ट रूम में एक अलग ही ड्रामा देखने को मिला. सजा सुनाए जाने से ठीक पहले जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों दोषियों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी. पत्नी रविता अपने तीन छोटे बच्चों का सही तरीके से ख्याल रखने की गुहार लगाई.

प्रेमी अमरदीप अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल की अपील की. दोनों ने अदालत के सामने कबूल किया कि जो सजा मिलेगी वो कबूल करेंगे. हालांकि दोनों एक दिन पहले से ही फफक-फफक कर रो रहे थे. लेकिन जज ने उनके गुनाह की भयावहता को देखते हुए कोई नरमी नहीं बरती और फांसी की सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपनी पेन की निब तोड़कर फेंक दी.

मनुस्मृति, सती सावित्री का हवाला, कोर्ट में पढ़े न्याय के कड़वे मंत्र

अदालत ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मानते हुए अपने 131 पन्नों के फैसले में भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों का गहराई से जिक्र किया. जज ने मनुस्मृति और आत्रेय संहिता के श्लोकों का हवाला देते हुए समझाया कि दुष्टों को दंड देना और न्याय करना राजा व अदालत का सबसे बड़ा कर्तव्य है.

जज ने करवा चौथ और सती सावित्री का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और यमराज से अपने प्राण वापस लाने के लिए संघर्ष करती है, वहीं इस महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के खून से हाथ रंगे, जो पूरी तरह से अक्षम्य और जघन्य अपराध है.

ये भी पढ़ें:-UP News: मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में बड़ा फैसला, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को सजा-ए-मौत; सांप वाली साजिश ने खोली थी पोल!