वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज

सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर की सुनवाई से पहले मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई और कई आशियाने उजाड़ दिए गए. इस कार्रवाई के दौरान घर-दुकानें टूटते देख लोग भावुक हो गए और परिजनों से लिपटकर रोते नजर आए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोगों का दर्द साफ दिखाई दे रहा है. देखें कुछ वीडियोज.
कई दुकानें ध्वस्त कर दी गईं
कार्रवाई के दौरान मकानों को बुलडोजर लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया. छह भवनों को JCB से ध्वस्त किया गया, जिसका मलबा वीडियो में नजर आ रहा है.
आज मेरठ के सभी व्यापारियों का दुकान पर बुल्डोजर चल गया है
इसे देख कर बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि यहां ज्यादातर अंधभक्त रहते है 🤣 https://t.co/HioL3QjIOB pic.twitter.com/OvRIvh9Sow
— Nitesh Gupta (@nitesh_gup84386) September 18, 2026
उत्तर प्रदेश के मेरठ के पॉश इलाके सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है..!
कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 6 व्यावसायिक भवनों से जुड़ी करीब 55 दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त (ध्वस्ततिकरण) कर दिया… https://t.co/2llK25ERUN pic.twitter.com/orN8nCV2B4
— Rahul Saini (@JtrahulSaini) September 18, 2026
एक-दूसरे से लिपटकर रोते रहे परिजन
मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट इलाके में आवास एवं विकास परिषद की बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक भावुक कर देने वाला मंजर सामने आया।
कार्रवाई के दौरान जब महिला ने अपने सामने भूखंड को बुलडोजर से ध्वस्त होते देखा तो वह फफक-फफक कर रोने लगी। महिला को इस तरह रोते देखकर मौके… pic.twitter.com/PUuQxSXePd
— Dr. Ravindra Rana (@DrRana777) September 16, 2026
Bulldozer demolition underway at Shastri Nagar Central Market in Meerut 😭
It seems they didn’t chant ‘Om Modi Namah’ three times 😭 pic.twitter.com/ztRbUucEYO
— Shruti Dhore (@ShrutiDhore) September 18, 2026
बुलडोजर की दमनात्मक कार्रवाई को सही मानने वालों के लिए नेहा बोरा ने सही कहा था वो गुंडा है, वो दंगाई है, वो लंपट है।
बाप-दादाओं से लेकर पोतों तक की मेहनत से बनाए गए आशियाने और व्यापार की दुकानों पर आज बुलडोजर चलाकर उन्हें गिराया जा रहा है।
— सेंट्रल मार्केट (मेरठ) pic.twitter.com/DCSSOaptVZ
— Shyam Yadav SP (@shyamyadavsp95) September 18, 2026
कार्रवाई ना होने का दिया गया था आश्वासन
व्यापारियों का दावा है कि 2 सितंबर के मेरठ बंद के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बुलडोजर कार्रवाई न होने का आश्वासन दिया गया था. इसके बावजूद कार्रवाई शुरू होने से व्यापारी नाराज हैं. सेंट्रल मार्केट मामले में पहले 44 व्यावसायिक भूखंड सील किए गए थे, जिनमें से कई बाद में डी-सील भी हुए.
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