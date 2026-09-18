Home > उत्तर प्रदेश > वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज

वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज

Meerut Demolition Emotional Videos: मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बीते बुधवार यानी 16 सितंबर को शास्त्रीनगर में बुलडोजर चलाकर कई घर तोड़ दिए गए. अपना आशियाना उजड़ता देख परिजन रोते-बिलखते रहे. देखें भावुक कर देने वाले वीडियोज.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 18, 2026 6:08:20 PM IST

मेरठ में जब उजड़ रहा था आशियान, तो रोते-बिलखते रहे परिजन
मेरठ में जब उजड़ रहा था आशियान, तो रोते-बिलखते रहे परिजन


सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर की सुनवाई से पहले मेरठ के शास्त्रीनगर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई और कई आशियाने उजाड़ दिए गए. इस कार्रवाई के दौरान घर-दुकानें टूटते देख लोग भावुक हो गए और परिजनों से लिपटकर रोते नजर आए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोगों का दर्द साफ दिखाई दे रहा है. देखें कुछ वीडियोज. 

कई दुकानें ध्वस्त कर दी गईं

कार्रवाई के दौरान मकानों को बुलडोजर लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया. छह भवनों को JCB से ध्वस्त किया गया, जिसका मलबा वीडियो में नजर आ रहा है. 

You Might Be Interested In





एक-दूसरे से लिपटकर रोते रहे परिजन





कार्रवाई ना होने का दिया गया था आश्वासन

व्यापारियों का दावा है कि 2 सितंबर के मेरठ बंद के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बुलडोजर कार्रवाई न होने का आश्वासन दिया गया था. इसके बावजूद कार्रवाई शुरू होने से व्यापारी नाराज हैं. सेंट्रल मार्केट मामले में पहले 44 व्यावसायिक भूखंड सील किए गए थे, जिनमें से कई बाद में डी-सील भी हुए.

यह खबर भी पढ़ें: Surendra Koli Suicide: निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की मौत, हरिद्वार में चाय की दुकान पर फांसी लगाकर दी जान

Tags: inkhabar-social-newsmeerut news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 17, 2026

बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?

September 17, 2026

18 सितंबर को थिएटर्स में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

September 17, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स

September 17, 2026

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026
वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज
वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज
वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज
वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज
वाह सिस्टम! आंखों के सामने उजाड़ दिया गया आशियाना, रोते-बिलखते रहे परिजन; नहीं रुका बुलडोजर, भावुक कर देंगे मेरठ के वीडियोज