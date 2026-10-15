Meerut News: नीले ड्रम कांड में मां को फांसी, नाना-नानी ने भी तोड़े रिश्ते! आखिर किसके सहारे बड़ी होगी 10 महीने की राधा?

Meerut News: मेरठ के चर्चित ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ल को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. इस खौफनाक फैसले के बाद हर तरफ सनसनी फैल गई है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि मुस्कान की 10 महीने की मासूम बेटी राधा का भविष्य अब क्या होगा? सौरभ के परिवार ने जहां डीएनए से इनकार करते हुए बच्ची को अपनाने से साफ मना कर दिया है, वहीं मुस्कान के माता-पिता ने भी अपनी बेटी और उसके प्रेमी से सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए हैं. कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले और दोनों परिवारों के किनारा करने के बाद इस छोटी सी बच्ची की जिंदगी अब कानूनी पेचीदगियों और अनिश्चितता के अंधेरे में घिर गई है, जिससे मानवता भी सहम उठी है.

क्या है पूरा मामला और राधा की स्थिति?

मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है. मुस्कान की दो बेटियां हैं- बड़ी बेटी पीहू (7 वर्ष) और छोटी बेटी राधा (10 माह), जिसका जन्म पिछले साल 24 नवंबर 2025 को जेल के भीतर ही हुआ था. मेरठ जिला जेल में बंद मुस्कान ने अपनी कोख से 24 नवंबर 2025 को यानी ठीक सौरभ के जन्मदिन के दिन इस नन्हीं परी को जन्म दिया था.

क्यों ठुकराया सौरभ के परिवार ने?

इस खौफनाक हत्याकांड के बाद सौरभ राजपूत के परिवार का दिल पूरी तरह टूट चुका है. सौरभ की मां रेनू देवी और उनके परिजनों का साफ कहना है कि 10 महीने की राधा उनके बेटे सौरभ की नहीं, बल्कि हत्यारे साहिल शुक्ल की खून है. यही वजह है कि वे इस बच्ची का डीएनए टेस्ट तक कराने के पक्ष में नहीं हैं और इसे अपनाने से साफ इनकार कर चुके हैं. हालांकि, सौरभ की मां ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि उनकी सात साल की बड़ी पोती पीहू, जो सौरभ के ही खून से है, यदि उसके ननिहाल वाले उसे छोड़ते हैं, तो उनका परिवार उसे अपने पास लाने और पालने के लिए पूरी तरह तैयार है.

मुस्कान के परिवार ने तोड़े सारे रिश्ते

मुस्कान के माता-पिता, प्रमोद रस्तोगी और कविता, अपनी बेटी के इस घिनौने और जघन्य कृत्य से इतने आहत हैं कि उन्होंने जिला जज के यहां लिखित याचिका देकर मुस्कान और साहिल से सभी तरह के संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है. उनका कहना है कि अदालत इन दोनों को जो भी सजा देगी, उन्हें मंजूर होगी, लेकिन वे इस अपराध के किसी भी साये को अपने घर की चौखट पर नहीं आने देंगे. ननिहाल और पितृपक्ष- दोनों तरफ से दुत्कारे जाने के बाद अब राधा का कोई अपना नहीं बचा है.

क्या जेल में ही रहेगी मासूम राधा?

जेल अधिकारियों के मुताबिक, मौत की सजा मिलने के बावजूद राधा फिलहाल अपनी मां मुस्कान के साथ मेरठ जिला जेल में ही रहेगी. जेल नियमों के अनुसार, महिला कैदियों के बच्चे 6 साल की उम्र तक उनके साथ जेल में रह सकते हैं.

मेरठ जेल के वरिष्ठ अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के पास अभी उच्च न्यायालय (High Court), सुप्रीम कोर्ट में अपील करने और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का कानूनी विकल्प बचा है.

इस लंबी कानूनी प्रक्रिया और अपील के चलते सजा तुरंत कार्यान्वित नहीं होगी. जब तक सजा की अंतिम तिथि तय नहीं होती और इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक राधा अपनी मां के साथ जेल के संरक्षण में ही पलेगी-बढ़ेगी और उसे नियमानुसार पोषण व चिकित्सा मिलती रहेगी.

क्या कहती है कानूनी प्रक्रिया?

मुस्कान और साहिल को 13 महीने और 126 सुनवाई के लंबे ट्रायल के बाद 30 सितंबर को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट के इस कड़े फैसले के बाद दोनों सदमे में हैं. चूंकि दोषियों के पास अपील के कई कानूनी रास्ते खुले हैं, इसलिए राधा के दीर्घकालिक (Long-term) पालन-पोषण और भविष्य पर अंतिम फैसला सजा की तामील और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा. तब तक इस बेकसूर बच्ची की दुनिया जेल की चार दीवारों के भीतर ही सीमित रहेगी.

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