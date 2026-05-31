Home > उत्तर प्रदेश > हिंदू युवती को बनाया मोहरा, मुस्लिम युवकों से 10 लाख वसूलने के लिए रची पूरी स्क्रिप्ट; जांच में खुला नकुल का राज़

हिंदू युवती को बनाया मोहरा, मुस्लिम युवकों से 10 लाख वसूलने के लिए रची पूरी स्क्रिप्ट; जांच में खुला नकुल का राज़

Meerut Blackmail Case: मेरठ में ज़ीशान और शावेज ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक कार के अंदर एक युवती के साथ छेड़छाड़ की. नकुल नाम के एक कथित कार्यकर्ता ने, जिसने युवती को आरोपियों के साथ भेजने की साज़िश रची थी. जांच में 10 लाख रुपये की उगाही का खुलासा हुआ.

By: Shristi S | Published: May 31, 2026 5:16:05 PM IST

मेरठ में युवती के साथ छेड़छाड़ की साजिश रचने के खिलाफ नकुल, ज़ीशान और शावेज गिरफ्तार
मेरठ में युवती के साथ छेड़छाड़ की साजिश रचने के खिलाफ नकुल, ज़ीशान और शावेज गिरफ्तार


Meerut Extortion Case: यूपी के मेरठ में परीक्षितगढ़ के ज़ीशान और हुमायूंनगर के शावेज़ ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक कार के अंदर एक युवती के साथ छेड़छाड़ की. नकुल नाम के एक कथित कार्यकर्ता ने, जिसने युवती को आरोपियों के साथ भेजने की साज़िश रची थी, उसे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया.

जैसे ही युवती बेहोश हो गई, उसने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के सदस्यों को इसकी सूचना दी. कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें ब्लैकमेल के जरिए ₹10 लाख की उगाही करने की एक साज़िश का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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युवती ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई

मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली यह युवती फिलहाल मेरठ में रहती है. उसने मेडिकल पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि वह सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रही थी. उसका एक परिचित, नकुल जो भोपाल विहार का रहने वाला है ने उसे नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके धोखा दिया. नकुल खुद को एक हिंदू संगठन से जुड़ा कार्यकर्ता बताता है.

गुरुवार को, अपनी साज़िश के तहत, नकुल ने युवती के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके एक खास नंबर पर मिस्ड कॉल किया. उसके कुछ ही देर बाद, उसी नंबर से एक कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद की पहचान ज़ीशान के रूप में बताई और उसे सूचित किया कि वह जल्द ही दोबारा कॉल करके नौकरी के अवसर के बारे में और जानकारी देगा.

आरोपियों ने कैसे युवती को अपने जाल में फंसाया?

शनिवार को, नकुल युवती के फ्लैट पर पहुंचा. उसने उसे बताया कि नौकरी के संबंध में बातचीत पक्की हो गई है. सुबह 10:00 बजे, उसने युवती के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके किसी को कॉल किया. फिर उसने फोन युवती को थमा दिया, और दूसरी तरफ से ज़ीशान बात कर रहा था. ज़ीशान ने उसे बताया कि वह अजय अस्पताल के पास इंतज़ार कर रहा है और उसे वहां आने का निर्देश दिया, साथ ही यह भी भरोसा दिलाया कि वह उसे नौकरी जरूर दिलवा देगा.

जब युवती उस जगह पर पहुंची, तो उसने देखा कि ज़ीशान की वैगन आर कार के अंदर शावेज़ बैठा हुआ है. आरोपियों के निर्देशों का पालन करते हुए, वह उनके साथ कार में बैठ गई. थोड़ी दूर चलने के बाद, ज़ीशान ने बहाना बनाया कि उसे कुछ सामान लेना है. फिर वे युवती को एक सुनसान रास्ते पर, जो पेड़ों से घिरे इलाके से होकर गुजरता था, ले गए; वहां उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ करना और जबरदस्ती करने की कोशिश करना शुरू कर दिया. युवती ने पूरी ताकत से उनका विरोध किया और मदद के लिए ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी. ठीक उसी समय, नकुल अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा. फिर उसने उस युवती को अपनी कार में बिठा लिया.

₹10 लाख न देने पर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी

युवती का आरोप है कि ठीक उसी जगह, नकुल ने उन दोनों आरोपियों को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और ₹10 लाख की रकम की मांग की. तब युवती ने नकुल से कहा कि उसे बहुत तेज़ सिरदर्द हो रहा है. इसके बाद, दवा देने के बहाने उन्होंने उसे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया. इससे युवती बेहोश हो गई. जब उसे होश आया, तो उसने खुद को पुलिस स्टेशन में पाया.

आरोपी नकुल ने यह आरोप लगाते हुए VHP कार्यकर्ताओं को बुलाया कि मुस्लिम युवकों ने युवती के साथ रेप किया है. नकुल के दावों पर यकीन करते हुए, कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की. SP सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पुलिस जांच के दौरान सच्चाई सामने आ गई. इस मामले में, युवती की शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज कर ली गई है, और तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

Tags: crimeMeerututtar pradesh
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