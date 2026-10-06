Meerut Crime: दोस्त ने पकड़े हाथ, बीवी ने पकड़े पैर, फिर प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम; अब शौहर की कब्र खोदकर कातिल पकड़ेगी पुलिस!

Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ब्यूटीशियन पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी पत्नी इल्मा ने पहले परिवार को यह झूठी कहानी सुनाई कि उसके पति तालिब की मौत हार्ट अटैक से हुई है. परिवार ने प्राकृतिक मौत मानकर शव को मुजफ्फरनगर में दफना भी दिया. लेकिन कुछ दिन बाद कपड़ों के ढेर से उसका मोबाइल मिला और उसमें खुली चैट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी. शक गहराया तो सख्ती से पूछताछ की गई और पत्नी ने रो-रोकर अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि प्रेमी अमन ने उसके साथ मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया था. अब जिस शव को दफनाकर परिवार लौट चुका था, उसी कब्र को दोबारा खोदने की तैयारी चल रही है.

ब्यूटीशियन बीवी का अवैध संबंध, प्रेमी संग किया कांड

मेरठ के लोहिया नगर स्थित जाकिर कॉलोनी में रहने वाली इल्मा एक ब्यूटी स्टूडियो में काम करती थी. उसका पास ही रहने वाले एक युवक अमन के साथ अफेयर चल रहा था. मृतका का पति तालिब इस रिश्ते का विरोध करता था और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था. 28 सितंबर को जब तालिब काम से घर लौटा, तो उसने पत्नी के साथ मारपीट की. इसी बात से गुस्सा होकर इल्मा ने अपने प्रेमी अमन को घर बुला लिया और दोनों ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया.

हार्ट अटैक की झूठी कहानी बताई, शव को दफनाया

वारदात के दिन इल्मा ने अपने पति तालिब की हत्या करने के बाद उसके परिवार को फोन करके बताया कि अचानक तबियत बिगड़ने से उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है. परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी को शक न हो, इसलिए वे शव को लेकर मुजफ्फरनगर के अपने पैतृक गांव रसूलपुर-डभरी चले गए. 29 सितंबर को सुपुर्द-ए-खाक (दफनाने) की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई. पत्नी ने उस दौरान ऐसा नाटक किया कि किसी को उसकी ममता या वफादारी पर शक तक न हो.

फिर अचानक कैसे खुल गया हत्या का राज़?

शक की सुई तब घूमी जब 1 अक्टूबर को तालिब का मौसेरा भाई रईस मेरठ पहुंचा और उसने इल्मा से तालिब का मोबाइल मांगा. इल्मा टालमटोल करने लगी, जिसके बाद रईस ने कमरे की तलाशी ली. मोबाइल कपड़ों के नीचे छिपा हुआ मिला. जब फोन ऑन करके चैट्स खंगाली गईं, तो उसमें अमन के साथ बातचीत के राज खुल गए, जिससे साफ हो गया कि घर में कुछ तो काला है. जब परिवार ने इल्मा से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान सारा सच उगल दिया.

मेरठ: इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। प्रेमी ने गला दबाया। प्रेमी के दोस्त ने महिला के पति के हाथ पकड़े। महिला ने पति के पैर पकड़े। प्लानिंग के तहत हत्या को स्वभाविक मौत बताकर शव को कब्र में सुपुर्द ए खाक किया गया। हत्या के बाद महिला शर्मिंदा है बोल रही है ये सब प्रेमी के बहकावे में आकर किया। “अब पछतावन से किया हौत, जबकि चिड़िया चुग गई खेत” कत्ल की पूरी कहानी, इलमा की जुबानी सुनिए… — Shahnawaz(News24) (@Shahnawazreport) October 6, 2026

वीडियो में बीवी ने कबूला सच, अब खुदेगी शौहर की कब्र

इल्मा ने कबूल किया कि मर्डर के वक्त दोस्त ने तालिब के हाथ और उसने खुद पैर पकड़े थे, जबकि प्रेमी अमन ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी जान ले ली थी. अमन ने उसे भरोसा दिया था कि इद्दत की अवधि पूरी होने के बाद वह उससे शादी कर लेगा और परिवार को हार्ट अटैक की बात कहने की हिदायत दी थी. अब कोतवाली सीओ संग्राम सिंह के मुताबिक, मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी गई है और मंगलवार को कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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