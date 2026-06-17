Home > उत्तर प्रदेश > मां से शादी की चाह में बना हैवान! 6 साल के अंगदवीर को जिंदा नहर में फेंका; पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा

मां से शादी की चाह में बना हैवान! 6 साल के अंगदवीर को जिंदा नहर में फेंका; पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा

Meerut Murder Case: मेरठ के बहसुमा इलाके में छह साल के अंगदवीर के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है. मुख्य संदिग्ध अपराधी अर्पित शर्मा की गिरफ़्तारी के बाद कई नई बातें सामने आई हैं.

By: Shristi S | Published: June 17, 2026 8:14:57 PM IST

मेरठ में 6 साल के अंगदवीर को जिंदा नहर में फेंका
मेरठ में 6 साल के अंगदवीर को जिंदा नहर में फेंका


Angadveer Murder Case: यूपी के मेरठ के बहसुमा इलाके में छह साल के अंगदवीर के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है. मुख्य संदिग्ध अपराधी अर्पित शर्मा की गिरफ़्तारी के बाद कई नई बातें सामने आई हैं.

 पुलिस आरोपी के बयानों और उपलब्ध सबूतों का मिलान करके घटना की पूरी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है. इस दौरान यह बात सामने आई है कि आरोपी का अंगदवीर की मां के साथ पुराना प्रेम संबंध था.

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क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंगदवीर के पिता गुरसेवक सऊदी अरब में काम करते हैं, जबकि उनकी मां अपने मायके गई हुई थीं. परिवार के बाकी सदस्य गांव में ही रह रहे थे. छह साल के अंगदवीर का दाखिला उसकी बुआ ने पटियाला के एक स्कूल में कराया था और वह वहीं पढ़ रहा था. एक हफ़्ते पहले, उसकी मां पटियाला गई थी और छुट्टियों के लिए उसे वापस बहसुमा ले आई थी.

जहां मंगलवार सुबह करीब 11:00 बजे अंगदवीर अपनी साइकिल चलाकर घर लौटा. साइकिल अंदर खड़ी करने के बाद वह खेलने के लिए बाहर चला गया. तभी एक सफ़ेद वैगन-आर कार वहां आई; अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को गाड़ी में बहला-फुसलाकर बिठाया और वहां से भाग गए. जब ​​बच्चा काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा, तो उसकी दादी बलजिंदर कौर ने उसे खोजना शुरू किया.

घंटों की खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला

जब बच्चा काफ़ी देर तक नहीं मिला, तो उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्यों ने शाम करीब 6:00 बजे पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, लेकिन किसी के पास भी अंगद के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

जांच के दौरान, पुलिस ने आस-पास लगे सर्विलांस कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी. फुटेज में एक वैगन-आर कार को गांव में घुसते हुए देखा गया. यह पता चलने के बाद कि बच्चे को कार में ले जाया गया था, जांच की दिशा बदल गई. पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. बुधवार सुबह पुलिस ने इस घटना के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया.

अंगदवीर की मां से शादी करना चाहता था आरोपी

पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्पित पाराशर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अंगदवीर की मां के साथ पिछले पांच-छह साल से प्रेम संबंध होने की बात कबूल की और यह भी बताया की वो अंगदवीर की मां के साथ शादी करना चाहता था, जिसमें वह नाकाम रहा और इसलिए उसने अंगदवीर का अपहरण करने और उसे जिंदा नहर में फेंक दिया. पुलिस ने बच्चे को खोजने के लिए नहर में तलाशी अभियान चलाया. कई घंटों की तलाशी के बाद, दोपहर में नहर से अंगद का शव बरामद किया गया.

Tags: crimeMeerutMurderuttar pradesh
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