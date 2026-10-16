UP News: मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में बड़ा फैसला, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को सजा-ए-मौत; सांप वाली साजिश ने खोली थी पोल!

UP Crime News: मेरठ कोर्ट ने एक दिल दहला देने वाले मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपने ही पति की गला घोटकर हत्या करने वाली बेवफा पत्नी और उसके प्रेमी को डेथ पेनल्टी (मौत की सजा) सुनाई है. इस खौफनाक वारदात को इस शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था कि शुरुआत में सब इसे एक आम सांप काटने से हुई मौत समझ बैठे थे, लेकिन पुलिस की चाक-चौबंद जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने इस खूनी खेल की पूरी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी. अदालत ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (सबसे दुर्लभ से दुर्लभतम) मानते हुए दोनों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने का फरमान सुनाया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय की आस पूरी होती नजर आई है.

क्या है पूरा मामला और कैसे रची गई साजिश?

यह सनसनीखेज घटना 12 अप्रैल 2025 की है, जब अकबरपुर सादट गांव में अमित कश्यप उर्फ ​​मिकी की उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. अमित की पत्नी रवीता और उसके पड़ोसी अमरदीप के बीच अवैध संबंध थे. दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची थी. 17 अप्रैल की रात को पहले दोनों ने गला घोटकर अमित की हत्या कर दी और फिर हत्या को एक हादसे में बदलने के लिए उसके शव के नीचे एक जहरीला सांप रख दिया, ताकि सबको लगे कि उसकी मौत सांप काटने से हुई है.

कैसे हुआ पत्नी के खूनी मंसूबों का पर्दाफाश?

शुरुआत में परिवार को भी यही लगा कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है, क्योंकि उसका शव के नीचे एक सांप मिला था. लेकिन जब शरीर पर गले के निशान और खरोंच के गहरे निशान देखे गए तो शक गहरा गया. पुलिस ने जब पोस्टमॉर्टम कराया तो सच सामने आ गया कि अमित की मौत दम घुटने से हुई थी, सांप के काटने से नहीं. पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जिस सांप को रखा गया था, उसके जहर की थैली (वेनम सैक) पहले ही निकाली जा चुकी थी. इसके अलावा, दोनों के बीच कॉल डिटेल्स खंगालने पर पता चला कि हत्या के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने 500 से ज्यादा बार फोन पर बात की थी.

कौन-कौन था शामिल और कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

इस पूरी साजिश में मुख्य आरोपी पत्नी रवीता और उसका प्रेमी अमरदीप शामिल थे, जिन्होंने मिलकर इस मर्डर को अंजाम दिया और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की. पुलिस ने महज 60 दिनों के भीतर 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने जब दोनों से उनकी सजा पर राय पूछी, तो रवीता अपने तीन छोटे बच्चों की फिक्र करते हुए रो पड़ी और अमरदीप ने अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल की गुहार लगाई, जिसके बाद दोनों फफक-फफक कर रो पड़े. हालांकि, कोर्ट ने उनके गुनाह की गंभीरता को देखते हुए नरमी बरतने से साफ इनकार कर दिया.

अदालत का ऐतिहासिक फैसला, अब बच्चों का क्या होगा?

मेरठ कोर्ट के एसीजेएम-12 ने लगभग 551 दिनों तक चली सुनवाई और 12 से ज्यादा गवाहों के बयानों के आधार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रवीता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई. जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पत्नी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की परंपरा को तार-तार करते हुए प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक गुनाह किया है. फैसले के बाद अमित के भाई सोनू और मां मुनेश ने राहत की सांस ली है और कहा कि उन्हें न्याय मिल गया है, और वे अमित के तीनों मासूम बच्चों की परवरिश खुद करेंगे.

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