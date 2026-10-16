पिता की हत्या, मां को फांसी की सजा... अब 3 मासूम बच्चों का क्या होगा? बूढ़ी दादी ने बयां किया दर्द! बच्चों के मासूम सवाल और बेटे की यादों का हुआ ये असर!

Meerut Amit Kashyap Case: मेरठ के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट द्वारा पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद जहां एक तरफ समाज में न्याय की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बेहद दर्दनाक और भावुक सवाल खड़ा हो गया है कि अब अमित के तीन मासूम बच्चों का भविष्य क्या होगा? जिस मां (रविता) ने उनके पिता को खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया और जिसे कोर्ट ने फांसी पर लटकाने का फरमान सुनाया, उसके जेल जाने के बाद नन्हे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उनकी बूढ़ी दादी मुनेश के कंधों पर आ गई है. एक के बाद एक हुए टूटे दुखों के पहाड़ों ने इस साधारण से परिवार को अंदर से झकझोर कर रख दिया है. जानिए अदालत में बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर आरोपी मां रविता और दादी ने क्या-कुछ कहा है.

अभी तक कौन संभाल रहा था बच्चों की जिम्मेदारी?

अमित और रविता के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं—बेटा अनिकेत (लगभग 6 साल), बेटी अनु (लगभग 4 साल) और सबसे छोटी बेटी गोरी (लगभग ढाई साल). पिता की मौत और मां को फांसी की सजा मिलने के बाद अब इन तीनों मासूमों की देखरेख और पढ़ाई-लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उनकी बुजुर्ग दादी मुनेश के कंधों पर आ गई है. दादी मुनेश किसी तरह गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में अनिकेत और अनु को पढ़ा रही हैं और अपनी लाचारी के बावजूद उन बच्चों की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं. छोटी बेटी गौरी तो अभी इतनी छोटी है कि वह अपने पिता के साये से जुदा और मां के करनामों का मतलब तक नहीं समझ सकती.

दादी को झकझोर देते हैं बच्चों के सवाल

जब गांव अकबरपुर सादात में अमित कश्यप के तीनों बच्चों- अंकित, अन्नु और गौरी से बात की गई, तो उनका जवाब दिल को झकझोर देने वाला था. बच्चों ने साफ कहा कि उन्हें अपनी मां रविता की बिल्कुल भी याद नहीं आती और वे सिर्फ अपनी दादी मुनेश के पास ही रहना चाहते हैं. तीनों अभी इस उम्र में दुनिया की इस कड़वी सच्चाई को पूरी तरह समझ तो नहीं पाए हैं, लेकिन वे अक्सर अपनी दादी से पूछते हैं कि आखिर उनके पापा कहां चले गए हैं.

आर्थिक संकट से जूझ रहा परिवार

अमित अपने चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था, जबकि बड़े भाई मोनू और छोटे भाई अंकित व संदीप सभी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं. अमित की हत्या के महज तीन महीने बाद ही उसके पिता विजयपाल सिंह भी इस गहरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका भी निधन हो गया. एक के बाद एक हुए इन दो बड़े हादसों ने परिवार को अंदर से तोड़कर रख दिया. अब अमित के तीनों बच्चों की परवरिश, देखभाल और उनकी पढ़ाई-लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उनकी बेसहारा दादी मुनेश देवी के कंधों पर आ गई है.

दादी मुनेश देवी बेहद गरीबी और आर्थिक तंगी के बावजूद अपने पोते-पोतियों की जिंदगी को संवारने में जुटी हैं. परिवार की माली हालत इतनी खराब है कि बच्चों का पेट पालना और उनकी स्कूल की कॉपियों-किताबों का खर्च उठाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसके बावजूद दादी मुनेश का हौसला अडिग है और उनका कहना है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपने बेटे की निशानी इन बच्चों को अपने हाथों से पा लेंगी और उन्हें पढ़ा-लिखाकर इंसान बनाएंगी.

बेटे की यादें आज भी रुला देती हैं…

अमित की मां मुनेश देवी का कहना है कि बेटे के जाने के बाद उसकी हंसी-बोली उन्हें हर पल रुलाती है, लेकिन कोर्ट द्वारा हत्यारों को सजा-ए-मौत दिए जाने से उनकी आत्मा को थोड़ी शांति जरूर मिली है. परिवार के बाकी चाचा भी मजदूरी करके इस संकट की घड़ी में बच्चों का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इन मासूम बच्चों का भविष्य आगे कैसा होगा और यह टूटा हुआ परिवार इस तंगहाली के समंदर को कैसे पार करेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दादी का यह ममता भरा संघर्ष हर किसी की आंखें नम कर रहा है.

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