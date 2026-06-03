Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: ‘कितने असद को मारोगे हमारे भी हथियार…’, मेरठ के अमन का विवादित पोस्ट, पुलिस ने कर दिया ये हाल

UP Crime: ‘कितने असद को मारोगे हमारे भी हथियार…’, मेरठ के अमन का विवादित पोस्ट, पुलिस ने कर दिया ये हाल

Meerut Crime: असद के एनकाउंटर को लेकर मेरठ के अमन ने एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. पुलिस ने इस मामले में अमन को गिरफ्तार कर लिया है. उसने माफी मांगी है.

By: Hasnain Alam | Published: June 3, 2026 7:23:13 PM IST

मेरठ अमन खान वायरल वीडियो
मेरठ अमन खान वायरल वीडियो


UP Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है. यह मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है. इस बीच मेरठ में एक मुस्लिम युवक अमन खान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा. पुलिस ने अमन खान को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में हरिनगर अंगूर वाली मस्जिद निवासी अमन को कच्चा दगड़ा भूमिया पुल के पास से गिरफ्तार किया.

You Might Be Interested In

अमन ने पोस्ट किया था 14 सेकंड का वीडियो

अमन ने असद के पुलिस एनकाउंटर के बाद धार्मिक भावनाएं भड़काने और आपत्तिजनक टैगलाइन वाला 14 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो की शुरुआत में सूर्य चौहान और असद की तस्वीरें दिखाई गईं, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नजर आती है.

वीडियो के अंत में आरोपी युवक खून से सने कुर्ता-पायजामे में हाथों में छुरी लहराते और उसे चलाने का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है. इस वीडियो पर ‘कितने असद को मारोगे हमारे हथियार भी हैं तैयार’ जैसी आपत्तिजनक बात भी लिखी गई थी.

पुलिस ने छुरी को भी किया बरामद

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू की. पड़ताल में वीडियो पोस्ट करने वाले की पहचान अमन पुत्र अशरफ के रूप में हुई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और उसे छुरी के साथ गिरफ्तार कर लिया.

वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमन कान पकड़कर माफी मांग रहा है. वीडियो में वह कह रहा है- ”मेरा नाम अमन है. मेरे बाप का नाम अशरफ है. मैं पूर्व इलाही बख्श में रहता हूं. मैंने एक वीडियो बनाई थी 28 तारीख को, वो मैंने इंस्टाग्राम पर छोड़ दी. अब जिसको भी मेरे से तकलीफ हो मैं माफी मांगना चाहता हूं. आज के बाद मेरे से कोई गलती नहीं होगी”

Tags: crime newshome-hero-pos-7meerut newsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026

गर्मी में रोज पिएं ये ‘मैजिक ड्रिंक’, लू भी नहीं...

June 3, 2026

400 साल पुरानी साड़ी में कहर ढाई कंगना रनौत

June 3, 2026

‘पहली बारिश’ के पानी में छिपे हैं ये ‘अमृत’ समान...

June 3, 2026
UP Crime: ‘कितने असद को मारोगे हमारे भी हथियार…’, मेरठ के अमन का विवादित पोस्ट, पुलिस ने कर दिया ये हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: ‘कितने असद को मारोगे हमारे भी हथियार…’, मेरठ के अमन का विवादित पोस्ट, पुलिस ने कर दिया ये हाल
UP Crime: ‘कितने असद को मारोगे हमारे भी हथियार…’, मेरठ के अमन का विवादित पोस्ट, पुलिस ने कर दिया ये हाल
UP Crime: ‘कितने असद को मारोगे हमारे भी हथियार…’, मेरठ के अमन का विवादित पोस्ट, पुलिस ने कर दिया ये हाल
UP Crime: ‘कितने असद को मारोगे हमारे भी हथियार…’, मेरठ के अमन का विवादित पोस्ट, पुलिस ने कर दिया ये हाल