लड़की के पेट और सिर पर मारी 3 गोलियां, फिर खुद को भी गोलियों से किया छलनी… मेरठ में एकतरफा प्यार का खूनी अंत

Meerut Boy Shoots Girl: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. बुधवार शाम एक युवक ने पहले एक युवती पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और फिर मौके पर ही खुद को भी गोली मार ली.

दिनदहाड़े हुई इस वारदात से आसपास अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुंरत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी स्थित जोनल पार्क के बाहर हुई. युवक पल्सर बाइक से और युवती स्कूटी से वहां पहुंचे थे. दोनों कुछ देर तक पार्क के बाहर बातचीत करते रहे, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर युवक ने तमंचा निकाल लिया और युवती पर लगातार तीन गोलियां चला दीं. दो गोलियां युवती के पेट में और एक सिर में लगी. गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ी. घटना के बाद जब आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़े, तो युवक ने भी खुद के सीने में गोली मार ली.

अस्पताल पहुंचते ही युवक ने तोड़ा दम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. दोनों को पहले कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए सुभारती मेडिकल कॉलेज रेफर किय गया. डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवती की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

युवक पर पहले से दर्ज थे आपराधिक मामले

पुलिस के मुताबिक, घायल युवती की पहचान अनुष्का के तौर पर हुई है, जो गोविंदपुरी, कंकरखेड़ा की रहने वाली है. वहीं मृत युवक आदित्य शिवलोकपुरा कॉलोनी का निवाली था. युवक ने आईटीआई की पढ़ाई की थी. जांच में सामने आया है कि कंकरखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर था. कुछ समय पहले उसे अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वह करीब 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था