13 साल सत्ता से दूर…बावजूद इसके करोड़ों की मालकिन हैं मायवती? कुल नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे!

Mayawati Net Worth: उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांशीराम की पुण्यतिथि पर गुरुवार को भारी भीड़ उमड़ी. 9 अक्टूबर 2016 के बाद मायावती की रैली में शामिल होने वाली यह पहली इतनी बड़ी भीड़ बताई जा रही है. इसे बसपा सुप्रीमो के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. यह रैली ऐसे समय में हो रही है जब मायावती को कमज़ोर माना जा रहा था. यह भी दावा किया जा रहा है कि मायावती और बसपा की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। दरअसल, बसपा 13 साल से ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है. ऐसे में इतनी बड़ी रैली चर्चा का विषय बन गई है. राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि बसपा एक ज़मीनी, कैडर-आधारित पार्टी है, इसलिए उसकी रैलियों में खुद ब खुद भीड़ उमड़ती है. लखनऊ की रैली में भी कुछ

ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला. हालाँकि, इन सबके बीच मायावती की संपत्ति चर्चा का विषय बन गई है.

Kanpur blast: एक्सीडेंट या साजिश! फर्रुखाबाद के बाद कानपुर में बड़ा धमाका, हिल गई मस्जिद की दीवार, कई लोग घायल

लुटियंस टाउन में संपत्ति

बसपा प्रमुख मायावती की संपत्ति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज़ हो गई है. बसपा शासन के दौरान स्थापित मूर्तियों और स्मारकों पर हुए खर्च पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद, मायावती की अचल संपत्तियों और वित्तीय स्थिति को लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तेज़ हो गई है. दरअसल, मायावती दिल्ली के लुटियंस ज़ोन में करोड़ों रुपये की संपत्ति की मालिक हैं. 12, 14 और 16 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित तीन बंगलों को मिलाकर उनके नाम पर एक सुपर बंगला बनाया गया है. वह इसका इस्तेमाल अपने आवास और कार्यालय के रूप में करती हैं.

दिल्ली प्रवास के दौरान, बसपा प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगठनात्मक बैठकें और पार्टी की रणनीतिक चर्चाएँ करती है. इन तीन बंगलों में से एक बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट को आवंटित किया गया है.

संपत्ति का ब्यौरा सामने आया

मायावती 2012 से 2018 तक राज्यसभा सदस्य रहीं. इसी चुनाव के दौरान उन्होंने आखिरी बार अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था. इसके अनुसार, उस समय उनके पास लगभग ₹111 करोड़ 64 लाख 24 हज़ार 840 की संपत्ति थी. उस समय, उन पर ₹87,68,724 की देनदारियाँ भी थीं। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतकर मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई. बाद के वर्षों में उनकी संपत्ति में तेज़ी से वृद्धि हुई.

अपने चुनावी हलफनामे के अनुसार, मायावती ने 2004 का लोकसभा चुनाव अकबरपुर से लड़ा था. उस समय उनकी कुल संपत्ति ₹113.544 मिलियन थी. 2010 के उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के हलफनामे के अनुसार, उनकी संपत्ति बढ़कर ₹872.742 मिलियन हो गई. इस प्रकार, उनकी संपत्ति छह वर्षों में लगभग आठ गुना और आठ वर्षों में दस गुना बढ़ गई.

₹96 लाख से अधिक मूल्य के आभूषण

राज्यसभा चुनाव के लिए दायर उनके हलफनामे के अनुसार, 2012 में मायावती की अचल संपत्ति ₹152.624 मिलियन थी. मायावती के पास 380.17 कैरेट सोने के आभूषण हैं. उस समय इनका मूल्य ₹965.3 मिलियन बताया गया था. मायावती के पास एक चाँदी का डिनर सेट भी है, जिसकी कीमत ₹932,000 है. उनके पास लगभग ₹15 लाख की एक पेंटिंग है. उनके पास ₹5,390 की एक रिवॉल्वर भी है.

मकान और बंगले

मायावती की अचल संपत्तियों का विवरण उनके राज्यसभा चुनाव हलफनामे में दिया गया है. 2012 में, उनके पास लगभग ₹963.8 मिलियन मूल्य की अचल संपत्ति थी. इसमें कनॉट प्लेस में 3,628 वर्ग फुट की एक व्यावसायिक इमारत का उल्लेख है, जिसकी उस समय कीमत ₹93.9 मिलियन थी. उनके पास कनॉट प्लेस में 4,535 वर्ग फुट की एक और व्यावसायिक इमारत भी है, जिसकी कीमत ₹94.5 मिलियन है.

इसके अलावा, मायावती के पास नई दिल्ली के एसपी मार्ग में 42,907.87 वर्ग फुट का एक आवास भी है. उस समय इसकी कीमत ₹614.6 मिलियन आंकी गई थी. मायावती के पास लखनऊ के 7, मॉल एवेन्यू में 71,282 वर्ग फुट ज़मीन पर बना एक आवासीय भवन है। यह भवन 53,767.29 वर्ग फुट में बना है। इसकी कीमत ₹15 करोड़ 68 लाख बताई गई है.

देश की सबसे धनी राजनेताओं में से एक

मायावती को देश की सबसे धनी राजनेताओं में से एक बताया जाता रहा है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रचार में अहम भूमिका निभाई है. उनकी आय को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. हालाँकि, 2018 में राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद से मायावती ने चुनावी राजनीति से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है. इसलिए, उनकी वर्तमान संपत्ति के आंकड़े ज्ञात नहीं हैं.

‘मोहब्बत, धोखा और ब्लैकमेल’ की ऐसी कहानी, जिससे पढ़कर दंग रह जाएंगे आप