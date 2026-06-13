एक्शन मोड में मायावती! यूपी चुनाव 2027 से पहले चलाया अनुशासन का चाबुक; दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

BSP Action Against Leaders: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनावा होने वाले हैं, इसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी (BSP) में संगठन में फेरबदल और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देश पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दो नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया. BSP के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जाटव ने इस बात की पुष्टि की.

जिला अध्यक्ष ने बताया कि BSP ने 2024 के उपचुनाव में शहर विधानसभा सीट के लिए पी.एन. गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया था. चुनाव में हार के बाद, उनके काम करने के तरीके और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कई नोटिस जारी किए गए और उन्हें सुधार की चेतावनी भी दी गई; लेकिन, कोई अपेक्षित बदलाव न दिखने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया.

पूर्व डिविजनल इंचार्ज रवि जाटव भी निकाले गए

BSP ने पूर्व डिविजनल इंचार्ज रवि जाटव के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है. पिछले कुछ महीनों से पार्टी के भीतर नेताओं को निकालने और वापस शामिल करने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. पिछले चार महीनों में BSP ने पांच नेताओं को पार्टी से निकाला है. हालांकि पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का दावा करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में अपेक्षित स्तर की सक्रियता और उत्साह जमीन पर दिखाई नहीं देता है.

विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज

जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Election 2027) नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में, BSP ने 17 मार्च को मुरादनगर के पूर्व विधायक वहाब चौधरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था.

हालांकि, बाद में 28 मई को उन्हें पार्टी में वापस शामिल कर लिया गया. वहाब चौधरी 2012 में मुरादनगर से विधायक चुने गए थे. बाद में, उन्होंने 2017 में मोदीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

पहले भी कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है

गौरतलब है कि BSP ने इससे पहले नवंबर 2017 में भी वहाब चौधरी को पार्टी से निकाला था. उनकी पत्नी, छम्मी चौधरी, वर्तमान में मुरादनगर नगर परिषद की अध्यक्ष हैं. इससे पहले, 24 अप्रैल को BSP ने सहारनपुर मंडल के जोनल इंचार्ज हाजी सरफराज और केरल के लिए पार्टी इंचार्ज जयप्रकाश सिंह को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था. इन लगातार उठाए जा रहे कदमों को संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने और चुनावी तैयारियों को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.