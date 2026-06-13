Home > उत्तर प्रदेश > एक्शन मोड में मायावती! यूपी चुनाव 2027 से पहले चलाया अनुशासन का चाबुक; दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

एक्शन मोड में मायावती! यूपी चुनाव 2027 से पहले चलाया अनुशासन का चाबुक; दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

BSP Leader Expelled: बसपा में संगठन में फेरबदल और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देश पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दो नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया.

By: Shristi S | Published: June 13, 2026 3:18:57 PM IST

बसपा में मायावती के निर्देश के बाद दो नेताओं को पार्टी से निकला गया
बसपा में मायावती के निर्देश के बाद दो नेताओं को पार्टी से निकला गया


BSP Action Against Leaders: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनावा होने वाले हैं, इसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी (BSP) में संगठन में फेरबदल और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देश पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दो नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया. BSP के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जाटव ने इस बात की पुष्टि की.

जिला अध्यक्ष ने बताया कि BSP ने 2024 के उपचुनाव में शहर विधानसभा सीट के लिए पी.एन. गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया था. चुनाव में हार के बाद, उनके काम करने के तरीके और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कई नोटिस जारी किए गए और उन्हें सुधार की चेतावनी भी दी गई; लेकिन, कोई अपेक्षित बदलाव न दिखने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया.

You Might Be Interested In

पूर्व डिविजनल इंचार्ज रवि जाटव भी निकाले गए

BSP ने पूर्व डिविजनल इंचार्ज रवि जाटव के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है. पिछले कुछ महीनों से पार्टी के भीतर नेताओं को निकालने और वापस शामिल करने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. पिछले चार महीनों में BSP ने पांच नेताओं को पार्टी से निकाला है. हालांकि पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का दावा करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में अपेक्षित स्तर की सक्रियता और उत्साह जमीन पर दिखाई नहीं देता है.

विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज

जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Election 2027) नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में, BSP ने 17 मार्च को मुरादनगर के पूर्व विधायक वहाब चौधरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था.

हालांकि, बाद में 28 मई को उन्हें पार्टी में वापस शामिल कर लिया गया. वहाब चौधरी 2012 में मुरादनगर से विधायक चुने गए थे. बाद में, उन्होंने 2017 में मोदीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

पहले भी कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है

गौरतलब है कि BSP ने इससे पहले नवंबर 2017 में भी वहाब चौधरी को पार्टी से निकाला था. उनकी पत्नी, छम्मी चौधरी, वर्तमान में मुरादनगर नगर परिषद की अध्यक्ष हैं. इससे पहले, 24 अप्रैल को BSP ने सहारनपुर मंडल के जोनल इंचार्ज हाजी सरफराज और केरल के लिए पार्टी इंचार्ज जयप्रकाश सिंह को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था. इन लगातार उठाए जा रहे कदमों को संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने और चुनावी तैयारियों को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

Tags: bspMayawatiUP Assembly Election 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

उर्वशी रौतेला जेम्स बॉन्ड 007 गाला में हुईं शामिल

June 13, 2026

किचन सिंक के नीचे न रखें ये चीजें, बढ़ सकती...

June 13, 2026

कृति सेनन के साथ किया काम, अब शोबीज छोड़ चुनीं...

June 13, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026
एक्शन मोड में मायावती! यूपी चुनाव 2027 से पहले चलाया अनुशासन का चाबुक; दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्शन मोड में मायावती! यूपी चुनाव 2027 से पहले चलाया अनुशासन का चाबुक; दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता
एक्शन मोड में मायावती! यूपी चुनाव 2027 से पहले चलाया अनुशासन का चाबुक; दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता
एक्शन मोड में मायावती! यूपी चुनाव 2027 से पहले चलाया अनुशासन का चाबुक; दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता
एक्शन मोड में मायावती! यूपी चुनाव 2027 से पहले चलाया अनुशासन का चाबुक; दो नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता