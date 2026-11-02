‘यूपी कहीं फिलिस्तीन न बन जाए…’ मौलाना जर्जिश के विवादित बयान से मचा बवाल, मुसलमानों को लेकर क्या बोले?

उत्तर प्रदेश में मौलाना जर्जिश अंसारी का एक और बयान चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के मुसलमान डर के माहौल में रह रहे हैं. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं बननी चाहिए. मौलाना ने यह भी आशंका जताई कि कहीं यूपी की स्थिति फिलिस्तीन जैसी न हो जाए.

कहां और क्या कहा?

यूपी के औरैया में मौलाना जर्जिश का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि उन्होंने 29 अक्टूबर को एक तकरीर के दौरान यूपी के मुसलमानों को संबोधित करते हुए कई विवादित बातें कहीं. मौलाना ने दावा किया कि योगी सरकार में प्रदेश के मुसलमान डर के माहौल में जी रहे हैं. उन्होंने फिलिस्तीन का उदाहरण देते हुए कहा कि कहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति भी वैसी न हो जाए.

एकजुट होने की अपील की

मौलाना ने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब बिखरे रहने के बजाय एकता दिखाने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी हाल में मौजूदा सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आनी चाहिए. उनके मुताबिक, अगर योगी सरकार फिर बनती है तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा सकते हैं और उन्हें जलाया जा सकता है.

जंतर-मंतर प्रदर्शन का भी किया जिक्र

अपने बयान में मौलाना ने CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उन्होंने इसे अपने समुदाय के लिए राहत बताते हुए कहा कि इस प्रदर्शन की वजह से उनका मुद्दा पीछे चला गया. उन्होंने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मुसलमानों की गलती से नुकसान हुआ और यूपी में ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए.

पहले भी विवादों में रहे हैं

मौलाना जर्जिश का यह बयान अब चर्चा में है. इससे पहले भी वह यूपी के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की सलाह देने और भगवान राम व कृष्ण को लेकर की गई टिप्पणियों के कारण विवादों में रह चुके हैं.

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