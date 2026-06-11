Home > उत्तर प्रदेश > मौलाना की घिनौनी करतूत! पानी लेने गई मासूम को बनाया हवस का शिकार, मस्जिद में की दरिंदगी

मौलाना की घिनौनी करतूत! पानी लेने गई मासूम को बनाया हवस का शिकार, मस्जिद में की दरिंदगी

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक मौलाना ने एक बच्ची के साथ दरिंदगी की. 14 साल की लड़की मस्जिद में पानी लेने के लिए गई थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

By: Deepika Pandey | Published: June 11, 2026 11:20:07 AM IST

फिरोजाबाद में मौलाना ने बच्ची से किया दुष्कर्म
फिरोजाबाद में मौलाना ने बच्ची से किया दुष्कर्म


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक मौलाना पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मस्जिद के मौलाना ज़ाकिर को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया. उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी मिलने की जानकारी है. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि फिरोजाबाद के रामगढ़ की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की स्थानीय जन्नती मस्जिद के मदरसे में उर्दू पढ़ने जाती थी. 7 जून की दोपहर वो मस्जिद की आरओ मशीन में पानी लेने के लिए गई थी. इसी दौरान उस मौलाना ने लड़की को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके कमरे में ले गया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की ने इस बात का विरोध किया, तो मौलाना ने उसका साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया, तो वो उसे जान से मार देगा. ये कहकर वो फरार हो गया. 

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: बिहार में अंधविश्वास की हद! महिला को डायन बताकर बनाया बंदी, ग्रिल से बांधकर की पिटाई

पीड़िता ने मचाई चीख-पुकार

उसके जाने के बाद जब पीड़िता ने चीखने-पुकार मचाई, तो आसपास के लोग और पीड़िता के परिजन वहां पहुंच गए. पीड़िता ने उन्हें बताया. परिजनों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मां की तहरीर के आधार पर आरोपी इमाम जाकिर हाफिज के खिलाफ संबंधित धाराओं में शिकायत दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की. गिरफ्तारी से बचने के लिए वो ठिकाने बदलता रहा.

पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ आरोपी

चेकिंग और तलाशी के दौरान पुलिस का सामना आरोपी से हुआ. उसने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. पुलिस ने भी फायरिंग की. पुलिस की तरफ से चलाई गई एक गोली उसके पैर में जा लगी और आरोपी वहीं पर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. 

ये भी पढ़ें: UP Crime: देवर-भाभी में था अवैध संबंध, प्यास लगी तो कमरे में गया और करने लगा प्यार, तभी आ गए घरवाले, फिर क्या हुआ?

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुरुवार को करें ये उपाय, खुश होंगे विष्णु भगवान

June 10, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 10, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

June 10, 2026

कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा...

June 10, 2026

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026
मौलाना की घिनौनी करतूत! पानी लेने गई मासूम को बनाया हवस का शिकार, मस्जिद में की दरिंदगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मौलाना की घिनौनी करतूत! पानी लेने गई मासूम को बनाया हवस का शिकार, मस्जिद में की दरिंदगी
मौलाना की घिनौनी करतूत! पानी लेने गई मासूम को बनाया हवस का शिकार, मस्जिद में की दरिंदगी
मौलाना की घिनौनी करतूत! पानी लेने गई मासूम को बनाया हवस का शिकार, मस्जिद में की दरिंदगी
मौलाना की घिनौनी करतूत! पानी लेने गई मासूम को बनाया हवस का शिकार, मस्जिद में की दरिंदगी