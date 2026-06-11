मौलाना की घिनौनी करतूत! पानी लेने गई मासूम को बनाया हवस का शिकार, मस्जिद में की दरिंदगी

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक मौलाना पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मस्जिद के मौलाना ज़ाकिर को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया. उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी मिलने की जानकारी है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि फिरोजाबाद के रामगढ़ की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की स्थानीय जन्नती मस्जिद के मदरसे में उर्दू पढ़ने जाती थी. 7 जून की दोपहर वो मस्जिद की आरओ मशीन में पानी लेने के लिए गई थी. इसी दौरान उस मौलाना ने लड़की को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके कमरे में ले गया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की ने इस बात का विरोध किया, तो मौलाना ने उसका साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया, तो वो उसे जान से मार देगा. ये कहकर वो फरार हो गया.

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पीड़िता ने मचाई चीख-पुकार

उसके जाने के बाद जब पीड़िता ने चीखने-पुकार मचाई, तो आसपास के लोग और पीड़िता के परिजन वहां पहुंच गए. पीड़िता ने उन्हें बताया. परिजनों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मां की तहरीर के आधार पर आरोपी इमाम जाकिर हाफिज के खिलाफ संबंधित धाराओं में शिकायत दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की. गिरफ्तारी से बचने के लिए वो ठिकाने बदलता रहा.

पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ आरोपी

चेकिंग और तलाशी के दौरान पुलिस का सामना आरोपी से हुआ. उसने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. पुलिस ने भी फायरिंग की. पुलिस की तरफ से चलाई गई एक गोली उसके पैर में जा लगी और आरोपी वहीं पर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा.

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