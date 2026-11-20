क्या है पूरा मामला?
यूपी के मऊ में विवान चाइल्ड केयर में इलाज के दौरान O ग्रुप की जगह B ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया। तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ ले जाने पर पता चला कि गलत ब्लड चढ़ाने से बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। हालत गंभीर होने पर लखनऊ में जांच हुई तो बी-एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर की पुष्टि हुई। कोर्ट के आदेश पर दो डॉक्टरों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है।
— Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) November 20, 2026
खून चढ़ाने के बाद बच्चे की बिगड़ी तबीयत
बच्चे का हुआ ब्लड कैंसर
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