उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक बच्चे के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि दो डॉक्टरों ने बच्चे को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई. परिजनों के मुताबिक, इस गलती की वजह से बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया. आइए जानते हैं पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना सरायलखंसी थाना क्षेत्र के डुमरांव का है. जहां की रहने वाली शकुंतला देवी ने बताया कि उनके पोते अभिनव की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए बुनाई विद्यालय स्थित विवान चाइल्ड केयर यूनिट ले जाया गया था. वहां पर मौजूद बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक कुमार सिंह उसका इलाज कर रहे थे.

परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान बच्चे को खून की जरूरत पड़ी तो सहादतपुरा स्थित शारदा नारायण हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से खून मंगाया गया. ब्लड बैंक से O ग्रुप की जगह B ग्रुप का खून दे दिया गया. आरोप है कि डॉक्टर ने भी बिना सही जांच किए बच्चे को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया.

खून चढ़ाने के बाद बच्चे की बिगड़ी तबीयत

इसके बाद बच्चे की हालत और बिगड़ गई. आरोप है कि डॉक्टर ने उसे चार-पांच दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा और 16 नवंबर 2024 को कुछ दवाएं देकर छुट्टी दे दी. हालांकि, घर जाने के बाद भी दवाओं से बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ. बच्चे की तबीयत दोबारा बिगड़ने पर उसे फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया. 3 फरवरी 2025 को डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर कहीं और इलाज कराने की सलाह दी. इसके बाद 20 फरवरी को परिजनों ने उसे लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कराया.

बच्चे का हुआ ब्लड कैंसर

परिजनों का आरोप है कि गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ने से बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया और अब उसकी कीमोथेरेपी चल रही है. शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार ने कोर्ट का रुख किया. अदालत के आदेश पर पुलिस ने डॉक्टर विवेक कुमार सिंह और डॉ. संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामले की जांच सीओ कर रहे हैं.

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