Home > उत्तर प्रदेश > UP: मऊ में प्रेमी से शादी के लिए घरवाले नहीं थे तैयार, मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, 4 घंटे तक करती रही ये मांग

UP: मऊ में प्रेमी से शादी के लिए घरवाले नहीं थे तैयार, मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, 4 घंटे तक करती रही ये मांग

Mau News: 20 साल की कशिश कोपागंज थाना क्षेत्र के रोहुआर गांव के एक युवक से प्रेम करती है. वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और इस बारे में परिजनों को भी बता चुकी थी. हालांकि, परिवार के लोगों ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की.

By: Hasnain Alam | Last Updated: November 9, 2026 9:04:24 AM IST

मऊ में टावर पर चढ़ी लड़की
मऊ में टावर पर चढ़ी लड़की


UP News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दीपावली के दिन प्रेमी से शादी करने की जिद में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. युवती ने शर्त रखी कि जब तक उसकी शादी प्रेमी से कराने का भरोसा नहीं दिया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी. करीब चार घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. आखिरकार पुलिस और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

मामला घोसी थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, दादनपुर गांव की रहने वाली 20 साल की कशिश कोपागंज थाना क्षेत्र के रोहुआर गांव के एक युवक से प्रेम करती है. वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और इस बारे में परिजनों को भी बता चुकी थी. हालांकि, परिवार के लोगों ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की.

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परिजनों की ओर से शादी के लिए सहमति नहीं मिलने से नाराज कशिश घोसी कस्बे में सर्वोदय डिग्री कॉलेज के सामने लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. उसे टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए.

पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक समझाया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. टावर पर चढ़ी युवती लगातार प्रेमी से शादी कराने की मांग करती रही. पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने उसे काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई.

करीब चार घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की कोशिशें रंग लाईं. युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. इसके बाद पुलिस ने उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

दीपावली के दिन हुई इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा रही. युवती के टावर पर चढ़ने से लेकर सुरक्षित नीचे उतरने तक मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही. उसके सुरक्षित नीचे आने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

Tags: UP News
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