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Mathura accident: आगरा-दिल्ली हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा, पुलिस की तत्परता से चालक की बची जान

Mathura accident:  मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसमें चालक केबिन में फंस गया. पुलिस, फायर ब्रिगेड और हाइड्रा टीम की त्वरित कार्रवाई से चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई. बाद में ट्रक हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया.

By: Ranjana Sharma | Published: May 1, 2026 5:45:28 PM IST

आगरा-दिल्ली मार्ग पर दुर्घटना, अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा
आगरा-दिल्ली मार्ग पर दुर्घटना, अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा


Mathura accident: मथुरा आगरा से दिल्ली की ओर जा रहा एक ट्रक मंगलवार शाम मंडी चौकी के सामने अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में चालक विजय केबिन में फंस गया और स्थिति बेहद गंभीर हो गई. हालांकि पुलिस और राहत टीम की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और चालक की जान बचा ली गई.

अचानक अनियंत्रित हुआ ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक तेज गति से आगरा से दिल्ली की ओर जा रहा था. इसी दौरान मंडी चौकी के सामने चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया और ट्रक सीधे डिवाइडर पर चढ़ गया. हादसा होते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई.

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पुलिस, फायर और हाइड्रा टीम ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही मंडी चौकी इंचार्ज चंद्रवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड और हाइड्रा टीम को बुलाया गया. संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए तेजी से रेस्क्यू कार्य किया और चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घायल चालक विजय को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे खतरे से बाहर बताया. समय पर मिले उपचार और राहत कार्य की वजह से उसकी जान बच सकी.

क्रेन से हटाया गया ट्रक

दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को क्रेन की मदद से हटाकर ट्रांसपोर्ट नगर में सुरक्षित खड़ा कराया गया. इससे मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से बहाल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो हादसा और भी भयावह हो सकता था. स्थानीय लोगों ने मंडी चौकी पुलिस की तत्परता और जिम्मेदार कार्यशैली की सराहना की.

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Tags: agra delhi highwaymathura accident
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