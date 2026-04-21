Mathura Congress protest: मथुरा में अपर्णा यादव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला आरक्षण और परिसीमन मुद्दे पर सरकार को घेरा

Mathura Congress protest: मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस का झंडा जलाए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने होली गेट पर पुतला दहन कर सरकार को घेरा और महिला आरक्षण व परिसीमन जैसे मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए.

झंडा जलाने के विरोध में प्रदर्शन

कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के निर्देश पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रूपा लवानिया के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली गेट पर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान अपर्णा यादव का पुतला फूंका गया और उनके बयान व कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई. वरिष्ठ नेत्री और पीसीसी सदस्य लता चौहान ने कहा कि अपर्णा यादव का यह कदम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश प्रतीत होती है. उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं.

महिला आरक्षण और परिसीमन पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि महिला सम्मान और राजनीतिक भागीदारी जैसे गंभीर मुद्दों को परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया से जोड़ना संदेह पैदा करता है. उनका कहना है कि महिला आरक्षण के नाम पर केंद्र सरकार कोई व्यापक राजनीतिक रणनीति बना रही है, जो लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सीमा मोरवाल ने कहा कि भाजपा अब संस्कृति और मूल्यों से भटककर सत्ता की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद उसे लागू नहीं किया गया, जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है.

नारी सम्मान पर केवल दिखावा

जिला कांग्रेस नेत्री ललिता देवी ने कहा कि जब समाज में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है, तब संसद में नारी सम्मान की बातें करना महज दिखावा है. उन्होंने इसे नैतिक रूप से भी चिंताजनक बताया. पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीलम कुलश्रेष्ठ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया.

परिसीमन को लेकर जताई आशंका

नीलम कुलश्रेष्ठ ने यह भी कहा कि सरकार जिस बिल का समर्थन कर रही है, वह वास्तव में महिला आरक्षण नहीं बल्कि 2026 के परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन है. उन्होंने आशंका जताई कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू होने से एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा.

बड़ी संख्या में महिलाएं रहीं मौजूद