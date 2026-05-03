Mathura Police: मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, यातायात नियम तोड़ने पर 115 वाहन सीज

Mathura Police: मथुरा अपराध नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद पुलिस ने शनिवार को ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ के तहत व्यापक अभियान चलाया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 115 वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया.

व्यापक स्तर पर चलाया गया अभियान

पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से वाहन चोरों, नियम तोड़ने वालों और लापरवाह चालकों में हड़कंप मच गया. अभियान के दौरान जनपद की सीमाओं, प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेस-वे, लिंक मार्गों और अपराध प्रभावित क्षेत्रों में सघन चेकिंग और गश्त की गई.

बिना नंबर प्लेट और रॉन्ग साइड चालकों पर कार्रवाई

विशेष रूप से बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई. इसके अलावा रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने तथा अवैध पार्किंग कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई. चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी भी ली. साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से भारी मात्रा में शमन शुल्क वसूला गया.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे. जनपद पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है.

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