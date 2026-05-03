Home > उत्तर प्रदेश > Mathura Police: मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, यातायात नियम तोड़ने पर 115 वाहन सीज

Mathura Police: मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, यातायात नियम तोड़ने पर 115 वाहन सीज

Mathura Police: मथुरा में 'ऑपरेशन ऑल आउट' के तहत पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए यातायात नियम तोड़ने वाले 115 वाहनों को सीज किया. इस अभियान से लापरवाह चालकों में हड़कंप मच गया.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 3:13:38 PM IST

मथुरा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
मथुरा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई


Mathura Police: मथुरा अपराध नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद पुलिस ने शनिवार को ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ के तहत व्यापक अभियान चलाया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 115 वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया.

व्यापक स्तर पर चलाया गया अभियान

पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से वाहन चोरों, नियम तोड़ने वालों और लापरवाह चालकों में हड़कंप मच गया. अभियान के दौरान जनपद की सीमाओं, प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेस-वे, लिंक मार्गों और अपराध प्रभावित क्षेत्रों में सघन चेकिंग और गश्त की गई.

You Might Be Interested In

बिना नंबर प्लेट और रॉन्ग साइड चालकों पर कार्रवाई

विशेष रूप से बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई. इसके अलावा रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने तथा अवैध पार्किंग कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई. चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी भी ली. साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से भारी मात्रा में शमन शुल्क वसूला गया.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे. जनपद पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: mathura policeoperation all out
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 2, 2026

येशा सागर की डिलीट की गई बिकिनी Photos

May 2, 2026

एक ग्लास में ठंडक का धमाका! घर पर बनाएं कोकोनट...

May 2, 2026

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026
Mathura Police: मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, यातायात नियम तोड़ने पर 115 वाहन सीज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mathura Police: मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, यातायात नियम तोड़ने पर 115 वाहन सीज
Mathura Police: मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, यातायात नियम तोड़ने पर 115 वाहन सीज
Mathura Police: मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, यातायात नियम तोड़ने पर 115 वाहन सीज
Mathura Police: मथुरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, यातायात नियम तोड़ने पर 115 वाहन सीज