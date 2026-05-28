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Mathura News: 23 लड़कियों का इकलौता ‘आशिक’, बंद कमरे में करता था घिनौना काम; वीडियो भी बनाता था

Mathura News: मथुरा कोतवाली क्षेत्र के निवासी ऑटो-रिक्शा चालक इमरान हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाने के लिए कुख्यात था. वह 23 हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म कर चुका है.

By: JP Yadav | Published: May 28, 2026 2:38:42 PM IST

किसने किया 23 लड़कियों से दुष्कर्म, 50 का था टारगेट
किसने किया 23 लड़कियों से दुष्कर्म, 50 का था टारगेट


Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का लव ट्रैप का मामला एक बार फिर चर्चा में है. एक साल पहले जुलाई 2025 में उसे ईद के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में पकड़ा गया था. उस दौरान वायरल वीडियो में वह हिंदुओं से कह रहा था कि वे ईद के दिन अपने घरों से बाहर ना निकलें. इसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसने पूछताछ में कबूल किया था कि इमरान ने अपना नाम बदलकर 23 हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए. ल़ड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के दौरान का अश्लील वीडियो भी बनाया.

50 का था टारगेट

पूछताछ में इमरान ने खुलासा किया था कि वह कुल 50 हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने के साथ ही उनके अश्लील वीडियो बनाना चाहता था. उस दौरान उसने 23 हिंदू लड़कियों को शिकार बनाने में कामयाब हो गया. 

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मथुरा में ऑटो से फ्री में छात्राओं को स्कूल छोड़ता था

पूछताछ में कोतवाली इलाके में रहने वाले ऑटो-रिक्शा चालक इमरान ने बताया था कि वह ऑटो से फ्री में छात्राओं को स्कूल छोड़ता था. इससे वह विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता था. कुछ लड़कियां तो नियमित रूप से उसके ही ऑटो से आने-जाने को प्राथमिकता देती थीं. जून, 2025 में इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने ऑटो-रिक्शा चालक इमरान को गिरफ्तार किया था.  

हिंदू नाम इस्तेमाल करके फंसाता था जाल में

आरोपी  इमरान नकली हिंदू नाम का इस्तेमाल करके हिंदू युवतियों को प्यार के जाल में फंसाता था. अलग-अलग लड़कियों को वह अलग हिंदू नाम बताता था. कभी-कभार तो वह एक साथ 5-6 लड़कियों को एक साथ प्यार के जाल में फंसा लेता था. यही वजह है कि उसने सिर्फ 23 साल के भीतर 23 हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया और दुष्कर्म किया.

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इमराना का दावा, जानबूझकर फंसती हैं हिंदू लड़कियां

पुलिस के मुताबिक,  वह आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड करता था. इसके बाद वह इन वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करता था. अगली कड़ी में इमरान इन आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल करके पीड़ितों को ब्लैकमेल करता था.

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जांच की कड़ी में पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की जांच की, तो उन्हें कई युवतियों और शादीशुदा महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिलीं.  इमरान का तो यहां तक कहना था कि हिंदू लड़कियां जान-बूझकर इसमें फंसती हैं और कोई उन्हें मजबूर नहीं करता है.

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Tags: Mathura News
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