Mathura murder case: मथुरा मर्डर मिस्ट्री सुलझी, पिता की मौत को हत्या दिखाने की साजिश, पत्नी और तीन बेटे गिरफ्तार

Mathura murder case: मथुरा के थाना मगोर्रा क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. इस मामले में मृतक के तीन बेटों, पत्नी और एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के दौरान पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने घटना को हत्या का रूप देकर पड़ोसी को फंसाने की साजिश रची.

संदिग्ध हालत में मिला था शव

पुलिस के अनुसार 22 अप्रैल को ऊंचागांव निवासी भोहरेलाल का शव घर के सामने तालाब किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. मृतक के पुत्र रजत की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. विवेचना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि भोहरेलाल शराब पीने के आदी थे और अक्सर परिवार से विवाद करते थे. 21-22 अप्रैल की रात भी नशे की हालत में विवाद हुआ, जो हिंसक रूप ले बैठा.

काबू करने के दौरान हुई मौत

पुलिस के मुताबिक विवाद बढ़ने पर परिवार के लोगों ने उन्हें काबू करने की कोशिश की, इसी दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिवार ने साक्ष्य छिपाने की योजना बनाई. आरोप है कि पत्नी, बेटों और पड़ोसी ने मिलकर शव को रस्सी से लटकाकर हत्या जैसा दृश्य तैयार किया और बाद में शव को तालाब किनारे रख दिया, ताकि शक पड़ोसी पर जाए. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सोन चौराहे के पास से राहुल, रोहित, सौरभ, ब्रिजेश और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया. उनके पास से घटना में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद की गई है.

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