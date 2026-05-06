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पिटाई की, फिर जूतों की पहनाई माला… 10 साल की मासूम को अकेला देख हैवान बना बाबा, हुआ गिरफ्तार

Mathura Crime News: मथुरा में स्थानीय मंदिर में रहने वाले एक 'बाबा' ने मंदिर परिसर के अंदर ही 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया. बच्ची की चीखें सुनकर, गांव वालों ने आरोपी बाबा को पकड़ लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

By: Shristi S | Published: May 6, 2026 7:51:10 PM IST

मथुरा में 10 साल की मासूम को अकेला देख हैवान बना बाबा
मथुरा में 10 साल की मासूम को अकेला देख हैवान बना बाबा


Mathura Minor Assault Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा में रिफाइनरी ज़ोन स्थित कोयला अलीपुर नाम के एक गांव में, स्थानीय मंदिर में रहने वाले एक ‘बाबा’ ने मंदिर परिसर के अंदर ही 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया. बच्ची की चीखें सुनकर, गांव वालों ने आरोपी बाबा को पकड़ लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 62 साल का यह बाबा, जिसकी पहचान लक्ष्मीकांत के रूप में हुई है, मूल रूप से औरैया का रहने वाला है और अभी अंबेडकर नगर में रहता है; वह कुछ समय से कोयला अलीपुर के मंदिर में रह रहा था. मंदिर परिसर के अंदर एक और परिवार भी रहता है. सोमवार को, जब पीड़िता के माता-पिता काम पर गए हुए थे, तब आरोपी ने इस छोटी बच्ची के साथ यह यौन अपराध किया. मंदिर के पास खेल रहे कुछ बच्चों ने बाबा की इस करतूत को देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया.

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गांववालें मौके पर पहुंचे

चीखें और हंगामा सुनकर, आस-पास के गांव वाले मौके पर जमा हो गए और आरोपी बाबा को पकड़ लिया. लोगों ने आरोपी साधु लक्ष्मीकांत को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की, फिर जूतों और चप्पलों की माला पहनाकर उसे घुमाया. लक्ष्मीकांत पिछले 3 वर्षों से वासुदेव/कृष्ण मंदिर में सेवा कर रहा था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना मिलने पर, रिफाइनरी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. गांव वालों ने बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को बुलाया. रिफाइनरी पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर रोहित उज्ज्वल ने आरोपी बाबा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है. SSP श्लोक कुमार ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है. पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है, और उसे मंगलवार को जेल भेजा जाएगा.

Tags: crimehome-hero-pos-1mathurauttar pradesh
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