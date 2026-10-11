मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर संतों की बैठक, साध्वी कृष्णानंद गिरी ने औरंगजेब पर की विवादित टिप्पणी; मचा बवाल

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर संतों की बैठक हुई. इस बैठक में 6 दिसंबर को प्रस्तावित कारसेवा को लेकर चर्चा की गई. इसके अलावा इस दौरान साध्वी कृष्णानंद गिरी ने औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया, जिससे बवाल मच गया.

बैठक के दौरान क्या हुआ?

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति को लेकर गोवर्धन की गिरिराज तलहटी में संतों की एक बैठक आयोजित की गई. चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 6 दिसंबर को प्रस्तावित कारसेवा को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान साध्वी डॉ. कृष्णानंद गिरी की एक टिप्पणी भी चर्चा में रही.

ये संत रहे मौजूद

बैठक में अमेरिका के शिकागो से आए कृष्ण भक्त प्रशांत त्यागी के अलावा महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज, दिनेश फलाहारी, महामंडलेश्वर राधानंद गिरी और साध्वी डॉ. कृष्णानंद गिरी समेत कई संत और सनातनी मौजूद रहे.

साध्वी डॉ. कृष्णानंद गिरी ने औरंगजेब पर क्या टिप्पणी की?

इस दौरान साध्वी डॉ. कृष्णानंद गिरी ने कविता के जरिए मुगल शासक औरंगजेब पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘अब जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा, राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा. जिस दिन गदा उठा ली हमारे वीर पवन पुत्र बजरंगी ने, उस दिन कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे-राधे बोलेगा.’ इसे सुनने के बाद वहां मौजूद कृष्ण भक्त उत्साहित नजर आए.

रिपोर्ट… वीर नारायण शर्मा

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