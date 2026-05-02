Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत, हार्ट अटैक की आशंका

Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में निरुद्ध एक पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से शनिवार को हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान कुशलपाल पाल (करीब 40 वर्ष), निवासी थाना नौहझील क्षेत्र के रूप में हुई है. वह हत्या के प्रयास के मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद था.

अचानक बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह कुशलपाल पाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की. जेल प्रशासन ने तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई. बंदी की हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

प्राथमिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका

प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दिल का दौरा माना जा रहा है, हालांकि परिस्थितियां संदिग्ध होने के कारण प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही जेल और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई. मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि कुशलपाल पाल के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और वह लंबे समय से कारागार में बंद था. मथुरा जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि प्रथम दृष्टया बंदी की मौत हार्ट अटैक से प्रतीत हो रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.