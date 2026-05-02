Home > उत्तर प्रदेश > Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत, हार्ट अटैक की आशंका

Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत, हार्ट अटैक की आशंका

Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद एक पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. प्राथमिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, जबकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 6:38:10 PM IST

मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत,
मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत,


Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में निरुद्ध एक पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से शनिवार को हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान कुशलपाल पाल (करीब 40 वर्ष), निवासी थाना नौहझील क्षेत्र के रूप में हुई है. वह हत्या के प्रयास के मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद था.

अचानक बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह कुशलपाल पाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की. जेल प्रशासन ने तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई. बंदी की हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

You Might Be Interested In

प्राथमिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका

प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दिल का दौरा माना जा रहा है, हालांकि परिस्थितियां संदिग्ध होने के कारण प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही जेल और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई. मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि कुशलपाल पाल के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और वह लंबे समय से कारागार में बंद था. मथुरा जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि प्रथम दृष्टया बंदी की मौत हार्ट अटैक से प्रतीत हो रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: mathura jail deathup jail news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक ग्लास में ठंडक का धमाका! घर पर बनाएं कोकोनट...

May 2, 2026

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026
Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत, हार्ट अटैक की आशंका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत, हार्ट अटैक की आशंका
Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत, हार्ट अटैक की आशंका
Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत, हार्ट अटैक की आशंका
Mathura jail death: मथुरा जिला कारागार में बंद पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत, हार्ट अटैक की आशंका