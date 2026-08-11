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Mathura ISKCON: महिलाओं को साड़ी, तो पुरुषों को धोती-कुर्ता… मथुरा के इस्कॉन मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू; भक्तों से खास अपील

ISKCON Dress Code: मथुरा के इस्कॉन मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है. इस्कॉन PRO रविलोचन दास ने कहा कि मंदिर में पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी है.

By: Shristi S | Published: August 11, 2026 7:58:09 PM IST

मथुरा के इस्कॉन मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू
मथुरा के इस्कॉन मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू


Mathura ISKCON Dress Code: उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. इस्कॉन मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है. इस्कॉन PRO रविलोचन दास ने कहा कि मंदिर में पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी है. उन्होंने भक्तों से पारंपरिक और शालीन कपड़े पहनने की अपील की.

रविलोचन दास ने बताया कि पारंपरिक कपड़ों का साइनबोर्ड मंदिर में एक साल पहले लगाया गया था, लेकिन लोगों ने शायद हाल ही में इस पर ध्यान दिया हो. इस साइनबोर्ड का मकसद लोगों को पारंपरिक कपड़े पहनकर आने की याद दिलाना है. जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें सनातन धर्म को मानना ​​चाहिए. मुझे लगता है कि इस बात पर ज़ोर देना जरूरी है कि सभी को सनातन धर्म के अनुसार इस ड्रेस कोड को मानना ​​चाहिए.

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पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ड्रेस कोड जारी

रविलोचन दास ने आगे कहा कि महिलाओं को यहां पारंपरिक साड़ी पहनकर आना चाहिए, जबकि पुरुषों को पैंट और शर्ट या धोती-कुर्ता पहनना चाहिए. मेरा मानना ​​है कि लोगों को सनातन धर्म की परंपराओं को मानना ​​चाहिए.

इस्कॉन दिल्ली में ट्रस्टी और कंट्री डायरेक्टर ऑफ़ कम्युनिकेशंस युधिष्ठिर गोविंदा दास ने भी इस मामले पर अपनी राय दी. उन्होंने साफ किया कि यह ड्रेस कोड पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी मंदिर या पवित्र जगह पर जाते हैं, तो हम भगवान के प्रति भक्ति, विश्वास और समर्पण की भावना के साथ आते हैं. इसलिए, हर जगह की अपनी पवित्रता और मर्यादा होती है. यह सिर्फ़ इस्कॉन तक ही सीमित नहीं है. चाहे आप त्रिवेंद्रम में अनंत पद्मनाभस्वामी मंदिर जाएं, तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर जाएं, या जगन्नाथ पुरी जाएं, वहां भी यही बात लागू होती है.

‘हर जगह का अपना महत्व होता है’- युधिष्ठिर गोविंदा दास 

युधिष्ठिर गोविंदा दास ने कहा कि अगर आप किसी भी आध्यात्मिक जगह पर जाते हैं, तो वहां के लोग भगवान की पूजा में डूबे होते हैं और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होते हैं. यह सिर्फ़ मंदिरों, चर्चों या मस्जिदों के बारे में नहीं है; आप देख सकते हैं कि ऑफिस, हॉस्पिटल या मिलिट्री फोर्स के भी अपने ड्रेस कोड होते हैं. हर जगह का अपना महत्व होता है, और हम बस आपसे उसका सम्मान करने के लिए कह रहे हैं.

Tags: home-hero-pos-1ISKCON Templemathurauttar pradesh
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