Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: पहली पत्नी को नहीं खुश कर पाया पति, दूसरी को भी मां बनाने की नहीं क्षमता, वंश बढ़ाने के लिए बहू पर टूट पड़ा ससुर, अब पुलिस…

UP Crime: पहली पत्नी को नहीं खुश कर पाया पति, दूसरी को भी मां बनाने की नहीं क्षमता, वंश बढ़ाने के लिए बहू पर टूट पड़ा ससुर, अब पुलिस…

Mathura Crime: महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 19 फरवरी 2026 को कोसीकलां क्षेत्र के निवासी उमेश पुत्र नारायण दास से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. विवाह के बाद उसे जानकारी मिली कि पति पिता बनने में सक्षम नहीं है.

By: Hasnain Alam | Published: May 17, 2026 8:08:22 PM IST

मथुरा में ससुर ने बहू के साथ की जबरदस्ती
मथुरा में ससुर ने बहू के साथ की जबरदस्ती


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोसीकलां थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है. महिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसे पति की नपुंसकता का पता चला, जिसे परिवार ने पहले छिपाया था. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है, जबकि ससुर की तलाश जारी है.

महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 19 फरवरी 2026 को कोसीकलां क्षेत्र के निवासी उमेश पुत्र नारायण दास से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. विवाह के बाद उसे जानकारी मिली कि पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है. महिला का आरोप है कि इसी कारण पति की पूर्व की पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन यह बात उससे और उसके परिवार से छिपाई गई.

You Might Be Interested In

वंश चलाने के लिए बनाया दबाव

पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर पति और ससुराल पक्ष ने उस पर वंश चलाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. आरोप है कि ससुर ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. विरोध पर जान से मारने की धमकी भी दी. बाद में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

महिला का कहना है कि उसका पति भी अपने पिता का पक्ष लेते हुए उस पर दबाव बनाता रहा. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 13 मई की सुबह उसके ससुर ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और शोर मचाने पर उसके साथ मारपीट की गई.

ससुर नारायण दास की तलाश जारी

महिला ने घटना की शिकायत लेकर कोसीकलां थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया कि महिला की रिपोर्ट के आधार पर पति उमेश को जेल भेज दिया गया है और ससुर नारायण दास की तलाश की जा रही है. पुलिस ने महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है.

Tags: crime newshome-hero-pos-8UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026

भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद

May 17, 2026

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026
UP Crime: पहली पत्नी को नहीं खुश कर पाया पति, दूसरी को भी मां बनाने की नहीं क्षमता, वंश बढ़ाने के लिए बहू पर टूट पड़ा ससुर, अब पुलिस…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: पहली पत्नी को नहीं खुश कर पाया पति, दूसरी को भी मां बनाने की नहीं क्षमता, वंश बढ़ाने के लिए बहू पर टूट पड़ा ससुर, अब पुलिस…
UP Crime: पहली पत्नी को नहीं खुश कर पाया पति, दूसरी को भी मां बनाने की नहीं क्षमता, वंश बढ़ाने के लिए बहू पर टूट पड़ा ससुर, अब पुलिस…
UP Crime: पहली पत्नी को नहीं खुश कर पाया पति, दूसरी को भी मां बनाने की नहीं क्षमता, वंश बढ़ाने के लिए बहू पर टूट पड़ा ससुर, अब पुलिस…
UP Crime: पहली पत्नी को नहीं खुश कर पाया पति, दूसरी को भी मां बनाने की नहीं क्षमता, वंश बढ़ाने के लिए बहू पर टूट पड़ा ससुर, अब पुलिस…