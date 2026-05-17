UP Crime: पहली पत्नी को नहीं खुश कर पाया पति, दूसरी को भी मां बनाने की नहीं क्षमता, वंश बढ़ाने के लिए बहू पर टूट पड़ा ससुर, अब पुलिस…

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोसीकलां थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है. महिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उसे पति की नपुंसकता का पता चला, जिसे परिवार ने पहले छिपाया था. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है, जबकि ससुर की तलाश जारी है.

महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 19 फरवरी 2026 को कोसीकलां क्षेत्र के निवासी उमेश पुत्र नारायण दास से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. विवाह के बाद उसे जानकारी मिली कि पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है. महिला का आरोप है कि इसी कारण पति की पूर्व की पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन यह बात उससे और उसके परिवार से छिपाई गई.

वंश चलाने के लिए बनाया दबाव

पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर पति और ससुराल पक्ष ने उस पर वंश चलाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. आरोप है कि ससुर ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. विरोध पर जान से मारने की धमकी भी दी. बाद में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

महिला का कहना है कि उसका पति भी अपने पिता का पक्ष लेते हुए उस पर दबाव बनाता रहा. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 13 मई की सुबह उसके ससुर ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और शोर मचाने पर उसके साथ मारपीट की गई.

ससुर नारायण दास की तलाश जारी

महिला ने घटना की शिकायत लेकर कोसीकलां थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया कि महिला की रिपोर्ट के आधार पर पति उमेश को जेल भेज दिया गया है और ससुर नारायण दास की तलाश की जा रही है. पुलिस ने महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है.