टेंक बना मौत का कुआं! पानी में तैर रही थीं 4 छात्रों की लाशें; Mathura Gurukulam में सफाई के दौरान हुआ खौफनाक हादसा

Mathura Gurukulam Tragedy: यूपी के मथुरा से एक ऐसा हादसा सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. दरअसल, यहां 4 छात्रों संग कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि UP के मथुरा में एक संस्कृत स्कूल के चार स्टूडेंट्स की ज़हरीली गैस की वजह से मौत हो गई, जब वो सफाई के लिए 12 फुट गहरे पानी के टैंक में उतरे थे. एक स्टूडेंट को बचा लिया गया और इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. बता दें कि यह घटना वृंदावन इलाके में चैतन्य विहार के पास हुई. अधिकारियों के मुताबिक, महर्षि गुरुकुल संस्कृत विद्यालय से जुड़े पांच स्टूडेंट्स टैंक के अंदर से बदबू आने के बाद उसमें घुसे थे.

आखिर कैसे हुई मौत?

अधिकारियों को शक है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस जमा हो गई, जिससे चार स्टूडेंट्स बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई. एक स्टूडेंट को बचा लिया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई, और सूचना मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. मथुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने कहा कि स्टूडेंट्स 12 फुट गहरे पानी के टैंक में घुस गए थे, उन्हेंशायद बदबू आई थी. जिसके बाद उनकी मौत हो गई. बताया गया है कि जहरीली गैस के कारण ये बड़ा हादसा हुआ.

#Mathura Five students drowned in a tank. Four have #died, while one is undergoing treatment at a hospital.A police team is present at the spot. #Mathura #MathuraNews #Vrindavan #Tragedy #GurukulAccident #UPNews #FourStudentsdied #UttarPradesh #Drowning #NewsFlash @mathurapolice @Uppolice — Goldy Srivastav (@GoldySrivastav) October 7, 2026

Drishyam 3 Box Office Collection Day 5: ‘दृश्यम 2’ का रिकॉर्ड खतरे में! कमाई की रफ्तार देख दंग रह जाएंगे! अपनी ही फिल्म को धोबी पछाड़ देंगे Ajay Devgn

मौत के मुंह में गए 4 मासूम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंह ने इस घटना को एक दुखद हादसा बताया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लिया है और दुख जताया है. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी. ये दर्दनाक घटना रात करीब 10 बजे हुई. बच्चे पास के संस्कृत गुरुकुलम में पढ़ते थे. सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस श्लोक कुमार ने बताया कि मरने वाले स्टूडेंट्स की उम्र 17 से 20 साल के बीच थी. सभी शवों को ज़िला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. पुलिस उनके परिवारों से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दे रही है. घायल स्टूडेंट रुद्र होश में है और बात कर रहा है.

Petrol-Diesel Price Today: लो जी! फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम; तेल भरवाने जाने से पहले जरूर चेक करें जेब और ताजा रेट