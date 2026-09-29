Home > उत्तर प्रदेश > UP: 20 साल की युवती को कार में खींचा, फिर जबरन गेस्ट हाउस ले गया… मथुरा में दिनदहाड़े नोंच डाली महिला की आबरू; FIR दर्ज

UP: 20 साल की युवती को कार में खींचा, फिर जबरन गेस्ट हाउस ले गया… मथुरा में दिनदहाड़े नोंच डाली महिला की आबरू; FIR दर्ज

Mathura Assault Case: मथुरा में 20 साल की युवती को कथित तौर पर जबरन कार में बैठाकर ले जाने और फिर गेस्ट हाउस में दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद युवती को कोसी क्षेत्र में छोड़ने का आरोप है.

By: Shristi S | Published: September 29, 2026 10:48:14 PM IST

मथुरा में दिनदहाड़े नोंच डाली महिला की आबरू; FIR दर्ज
मथुरा में दिनदहाड़े नोंच डाली महिला की आबरू; FIR दर्ज


Mathura Guest House Molestation Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा में 20 साल की युवती को कथित तौर पर जबरन कार में बैठाकर ले जाने और फिर गेस्ट हाउस में दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद युवती को कोसी क्षेत्र में छोड़ने का आरोप है. घर पहुंचने पर उसने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले में पुलिस ने छह नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

कार में जबरन बैठाकर ले जाने का आरोप

मामला चौमुहां-जैत थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि नामजद आरोपितों में से कुछ लोग उनकी बेटी को जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले गए. शिकायत के मुताबिक, युवती को एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया. वहां एक युवक पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है. इसके बाद युवती को कोसी क्षेत्र में छोड़ दिया गया. 

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घर पहुंचकर परिजनों को बताई घटना

युवती के घर लौटने के बाद उसने अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद उसके पिता आरोपी युवक के घर शिकायत करने पहुंचे. आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया. 

तीन पर गंभीर आरोप, तीन पर धमकी का केस

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में तीन लोगों पर युवती को जबरन ले जाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है. वहीं तीन अन्य लोगों पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं. पुलिस ने सभी आरोपों को जांच में शामिल कर लिया है. 

मेडिकल जांच और घटनास्थल की जांच

CO सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि युवती का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया है. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर भी जांच के निष्कर्ष के आधार पर कदम उठाया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

Tags: crimemathurauttar pradesh
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