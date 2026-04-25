Mathura News: ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का औचक निरीक्षण, जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की परखी तैयारियां

Mathura EVM warehouse inspection: मथुरा जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने जनपद मथुरा के बाद स्थित ई.वी.एम.-वी.वी.पैट वेयरहाउस का मासिक बाहरी निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बलवीर सिंह धनगर, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सोनू ठाकुर तथा बहुजन समाज पार्टी से टीकेन्द्र सिंह शामिल रहे.

साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने वेयरहाउस की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां तैनात कर्मियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया.

निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने सुरक्षा कर्मियों को अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने, सतर्कता बनाए रखने और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग प्रथम के अधिशासी अभियंता गुलवीर सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खंडेलवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

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