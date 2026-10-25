Mathura Crime: सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान… मथुरा में 85 साल की बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या

Mathura Old Woman Murder: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया है. जिस घर में 85 साल की बुजुर्ग महिला अकेले रहती थीं, वहीं उनकी हत्या कर दी गई. रविवार 25 अक्टूबर 2026 की सुबह घर के भीतर उनका शव मिलने से हड़कंप मच गया. महिला के सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे. आखिर हमलावर कौन था और उसने बुजुर्ग महिला को निशाना क्यों बनाया? क्या इस वारदात के पीछे लूटपाट की मंशा थी या हत्या की वजह कुछ और है?

घर में अकेली रहती थीं सुमन चतुर्वेदी

यह घटना मथुरा के थाना शहर के थाना शहर के बंगाली घाट के चूना कंकर गली में हुई. मृतक की पहचान रमेश चतुर्वेदी की पत्नी सुमन चतुर्वेदी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि 85 साल की सुमन चतुर्वेदी घर में अकेली रहती थीं. रविवार सुबह अज्ञात हमलावर उनके घर में घुस आए और उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया. गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसी और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. घर के अंदर महिला की लाश मिलने से अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

क्या हत्या लूट के इरादे से की गई थी?

स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला की हत्या सिर पर वार करके की गई थी. मृतक के बेटे और स्थानीय पड़ोसी हेमंत कुमार को शक है कि हत्या के पीछे लूट का मकसद हो सकता है. हालांकि, अभी तक यह आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है कि घर से कोई सामान गायब है या नहीं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे कोई और मकसद तो नहीं था.

ASP आशना चौधरी ने क्या कहा?

असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस आशना चौधरी ने बताया कि एक बुज़ुर्ग महिला की लाश कोतवाल थाना इलाके के बंगाली घाट चौकी के अंदर मिली है. उसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान मिले हैं. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके की जांच करके मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं.

फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही

घटना की गंभीरता को देखते हुए, फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम घर के अंदर सबूतों की जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़ी ज़रूरी जानकारी इकट्ठा की जा सके. पुलिस हमलावरों की पहचान करने और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने में लगी हुई है. फिलहाल, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी या हत्या के पीछे के मकसद के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजों के बाद ही घटना के हालात के बारे में साफ तस्वीर सामने आएगी.