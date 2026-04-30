Home > उत्तर प्रदेश > मथुरा में आंधी का असर, गोवर्धन चौराहे पर गिरा साइनेज बोर्ड; टला बड़ा हादसा – विभागीय लापरवाही पर उठे सवाल

मथुरा में आंधी का असर, गोवर्धन चौराहे पर गिरा साइनेज बोर्ड; टला बड़ा हादसा – विभागीय लापरवाही पर उठे सवाल

Mathura News: साइनेज बोर्ड गिरने से एक राहगीर की गाड़ी और एक ठेले वाले का ठेला क्षतिग्रस्त हो गया. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते लोग वहां से नहीं हटते, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 10:48:40 PM IST

मथुरा में आंधी का असर
मथुरा में आंधी का असर


Chhata Storm Incident: छाता कस्बे में आज आए तेज आंधी-तूफान के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. छाता से गोवर्धन जाने वाले मार्ग पर स्थित गोवर्धन चौराहे पर लगा एक साइनेज बोर्ड अचानक गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

लोगों ने मौके से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

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साइनेज बोर्ड जर्जर और सड़े हुए थे –  स्थानीय निवासी

घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और उन्होंने इसे विभागीय लापरवाही करार दिया. स्थानीय निवासियों के अनुसार, साइनेज बोर्ड के खंभे ऊपर से जर्जर और सड़े हुए थे, लेकिन इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया. यह बोर्ड वर्षों पहले लगाया गया था और इसकी देखरेख भी नहीं की गई.

बड़ा हादसा होने से बचा

साइनेज बोर्ड गिरने से एक राहगीर की गाड़ी और एक ठेले वाले का ठेला क्षतिग्रस्त हो गया. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते लोग वहां से नहीं हटते, तो बड़ा हादसा हो सकता था. अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इस घटना पर क्या कार्रवाई करता है और क्या भविष्य में ऐसे अन्य जर्जर साइनेज बोर्डों की समय-समय पर जांच और मरम्मत की जाएगी या नहीं.

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