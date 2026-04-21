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Bharathna fire news: तेज हवा से भड़की आग ने लिया विकराल रूप, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू

Bharathna fire news:  इटावा के भरथना में भीषण आग से तीन गांवों की करीब 100 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक, कूड़े की चिंगारी से लगी आग तेज हवा में फैली, पांच घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, किसानों को भारी नुकसान.

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 7:46:54 PM IST

भरथना में आग का तांडव, 100 एकड़ फसल राख
भरथना में आग का तांडव, 100 एकड़ फसल राख


Bharathna fire news:  इटावा जिले के भरथना तहसील क्षेत्र में मंगलवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते तीन गांवों—नगला अंतर, रपटपुरा और नगला भोज—की करीब 100 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और किसान गहरे सदमे में हैं.

कूड़े की चिंगारी बनी आग की वजह

बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत कूड़े के ढेर में लगी एक छोटी चिंगारी से हुई, जो तेज हवा के कारण तेजी से फैल गई. कुछ ही देर में यह आग विकराल रूप धारण कर खेतों तक पहुंच गई और बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटों ने नगला अंतर, रपटपुरा और नगला भोज गांवों की करीब 100 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया. इस नुकसान से किसानों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है.

घर और ट्रैक्टर चालक भी चपेट में

आग की चपेट में एक घर भी आ गया, जिससे वहां भी नुकसान हुआ. वहीं, एक ट्रैक्टर चालक भी इस घटना से प्रभावित हुआ है, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने खुद ही आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. बाल्टियों, पाइप और अन्य उपलब्ध संसाधनों की मदद से उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की और फैलाव को रोकने में अहम भूमिका निभाई.

पांच घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड

करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है. प्रशासन ने प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता और मुआवजा देने का आश्वासन दिया है. इस भीषण आग ने क्षेत्र के किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से एक और बड़ा हादसा टल गया.

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Tags: Bharathna fire news
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