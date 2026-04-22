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Jaswantnagar fire Incident: रामलीला तिराहे पर आग का तांडव, रिहायशी इलाके में मचा हड़कंप; कोई जनहानि नहीं

Jaswantnagar fire Incident: जसवंतनगर के रामलीला तिराहे पर मंगलवार रात खाली प्लॉट में अचानक भीषण आग भड़क उठी. तेज लपटों से आसपास के रिहायशी इलाके में हड़कंप और दहशत फैल गई.

By: Preeti Rajput | Last Updated: April 22, 2026 10:51:38 AM IST

जसवंतनगर के रामलीला तिराहे पर मंगलवार रात खाली प्लॉट में अचानक भीषण आग भड़क उठी.
जसवंतनगर के रामलीला तिराहे पर मंगलवार रात खाली प्लॉट में अचानक भीषण आग भड़क उठी.


Jaswantnagar fire Incident: जसवंतनगर नगर के व्यस्त क्षेत्र रामलीला तिराहे के पास मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मैरिज होम के सामने स्थित खाली प्लॉट में अचानक भीषण आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं और आसपास के रिहायशी इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर पालिका परिषद को अवगत कराया. सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम बिना समय गंवाए मौके पर पहुंच गई. टीम में शामिल लाल कुमार, सुरजीत सिंह और सोनू उस्मानी ने हालात की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मोर्चा संभाला. मोहल्ले के लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

समय रहते आग पर पाया गया नियंत्रण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग बहुत तेजी से फैल रही थी और अगर समय रहते उस पर नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो यह आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले सकती थी. कई मकान बेहद नजदीक होने के कारण बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी हुई थी.

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किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं

गनीमत यह रही कि नगर पालिका टीम की तत्परता और स्थानीय लोगों की सजगता के चलते आग पर समय रहते काबू पा लिया गया. इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, जिससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली. घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका टीम की सराहना करते हुए कहा कि यदि टीम समय पर नहीं पहुंचती, तो यह हादसा बड़ी त्रासदी में बदल सकता था. 

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Tags: etawah newsfire in residential areaJaswantnagar fireRamlila Tiraha incident
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