नोएडा स्थित स्पार्क मिंडा कंपनी में भीषण आग, लोगों ने मची भगदड़, धुएं के गुबार से फैली दहशत

Fire Breaks Out at Minda Company in Noida: नोएडा में आज एक भीषण हादसा हो गया. सेक्टर 59 स्थित मिंडा कंपनी में शनिवार शाम को भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गयी.

आग लगने से उठा धुआं का गुबार काफी दूर से दिखाई दे रहा था. यह आग शॉर्ट सर्किट कारण लगी थी. इस घटना में कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं. मौके पर दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाने का काम किया.

आग बुझाने का प्रयास जारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी. आधे दर्जन से अधिक दमकल वाहनों को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया है. दमकलकर्मी आग बुझाने के काम में तेजी से जुटे हुए हैं. जानकारी के अनुसार फिलहाल, आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. कुछ एंबुलेंस भी दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई हैं जिससे चोटिल लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा सके. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

कंपनी में मची भगदड़

शनिवार शाम को मिंडा कंपनी में सबकुछ सामान्य था, तभी अचानक बिल्डिंग में आग की लपटें उठने लगीं. यह आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि देखते ही देखते बिल्डिंग के बड़े हिस्से तक पहुंच गयी. आग की वजह से कंपनी के भीतर मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई. लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है.