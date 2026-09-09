Home > उत्तर प्रदेश > UP: आगरा के युवक ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर किए ऐसे-ऐसे काम, कहीं की नहीं रही पीड़िता! अब प्रेमी निकला शादीशुदा

UP: आगरा के युवक ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर किए ऐसे-ऐसे काम, कहीं की नहीं रही पीड़िता! अब प्रेमी निकला शादीशुदा

Agra News: पीड़िता के मुताबिक, युवक ने करीब डेढ़ साल तक अपनी शादी की बात उससे छिपाए रखी. इस दौरान शादी का भरोसा देकर उससे अलग-अलग मौकों पर करीब 10 लाख रुपये भी लिए. पीड़िता ने मामले में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद 2 सितंबर को सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

By: Hasnain Alam | Published: September 9, 2026 6:35:42 PM IST

आगरा किन्नर केस
आगरा किन्नर केस


UP News: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक किन्नर ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर करीब 10 लाख रुपये ठगने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि प्रेमी ने उससे शादी करने का भरोसा देकर जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी कराने के लिए कहा. उसके भरोसे पर उसने करीब तीन लाख रुपये खर्च कर तीन सर्जरी कराईं और महीनों तक दर्द सहा. सर्जरी के बाद जब उसने शादी की बात की तो प्रेमी टालमटोल करने लगा. बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं.

पीड़िता के मुताबिक, युवक ने करीब डेढ़ साल तक अपनी शादी की बात उससे छिपाए रखी. इस दौरान शादी का भरोसा देकर उससे अलग-अलग मौकों पर करीब 10 लाख रुपये भी लिए. पीड़िता ने मामले में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद 2 सितंबर को सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

You Might Be Interested In

लखनऊ में डांस कर करती थी गुजारा

पीड़िता ने बताया कि उसका जन्म आगरा के रामबाग क्षेत्र में हुआ था. वह महज दो साल की थी, तभी उसकी मां की मौत हो गई थी. जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी कराने के फैसले को लेकर परिवार ने विरोध किया, जिसके बाद उसने परिवार से दूरी बना ली.

वह लखनऊ में एक इवेंट में डांस कर अपना गुजारा करती थी. करीब डेढ़ साल पहले शास्त्रीपुरम के गायत्री मोड़ पर उसकी मुलाकात सिकंदरा क्षेत्र के लखनपुर गांव निवासी त्रिवेंद्र से हुई. वह आगरा की एक जूता फैक्ट्री में काम करता था. पीड़िता के मुताबिक, एक साथी किन्नर ने दोनों की मुलाकात कराई थी.

त्रिवेंद्र का उसके नानी के घर भी आना-जाना था और वह उसके रिश्तेदारों को भी जानता था. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और शादी की बात होने लगी. पीड़िता का दावा है कि त्रिवेंद्र ने कई बार उसके परिवार के सामने भी उससे शादी करने का भरोसा दिया. इसके बाद वह लखनऊ छोड़कर आगरा आ गई.

शादी का भरोसा देकर सर्जरी कराने के लिए कहा

पीड़िता के मुताबिक, त्रिवेंद्र ने उससे कहा कि अगर वह जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी करा लेती है तो दोनों शादी कर लेंगे. उसने कहा कि अभी परिवार और समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा. प्रेमी की बातों पर भरोसा करके पीड़िता जनवरी में कानपुर गई और वहां एक अस्पताल में करीब तीन लाख रुपये खर्च कर सर्जरी कराई.

उसने बताया कि सर्जरी से पहले मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से काउंसिलिंग हुई और इसके बाद हार्मोन थेरेपी शुरू की गई. डॉक्टरों की सलाह पर एस्ट्रोजन हार्मोन की दवाएं लेने के दौरान उसे जलन, घबराहट, उल्टी और मूड में बदलाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

पीड़िता के अनुसार, इसके बाद तीन चरणों में सर्जरी हुई. पहली सर्जरी में ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाए गए. दूसरी सर्जरी में चेहरे की बनावट में बदलाव किया गया. तीसरी सर्जरी में ऑर्किएक्टॉमी और वैजाइनोप्लास्टी कराई गई. उसके मुताबिक, तीसरी सर्जरी सबसे कठिन थी और इसके बाद कई हफ्तों तक उठने-बैठने में परेशानी और काफी दर्द रहा.

बुलेट बाइक के लिए दिए चार लाख रुपये

पीड़िता का आरोप है कि त्रिवेंद्र ने शादी के नाम पर उससे करीब 10 लाख रुपये लिए. इनमें करीब चार लाख रुपये बुलेट बाइक के लिए दिए गए. इसके अलावा दीपावली पर डेढ़ लाख और रक्षाबंधन पर भी डेढ़ लाख रुपये दिए गए. उसने कई अन्य मौकों पर भी पैसे देने की बात कही है.

पीड़िता ने बताया कि कुछ रकम उसने नकद दी, जबकि कुछ पैसे यूपीआई के जरिए भेजे गए. उसका खुद का बैंक खाता नहीं होने के कारण उसने कई बार दूसरे लोगों के खातों से भी त्रिवेंद्र को पैसे ट्रांसफर कराए. उसके पास लेन-देन से संबंधित तस्वीरें और अन्य साक्ष्य होने का दावा है, जिन्हें उसने पुलिस को सौंप दिया है.

सर्जरी के बाद खुला प्रेमी का राज

पीड़िता के मुताबिक, सर्जरी के बाद जब वह आगरा लौटी और त्रिवेंद्र से शादी की बात की तो उसका व्यवहार बदलने लगा. वह लगातार शादी की बात टालने लगा. इसके बाद वह त्रिवेंद्र के घर शादी की बात करने पहुंची, जहां उसे पता चला कि त्रिवेंद्र पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं.

पीड़िता का आरोप है कि त्रिवेंद्र ने करीब डेढ़ साल तक अपनी शादी की बात उससे छिपाए रखी. इसके बाद उसके परिवार की ओर से उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. इससे वह अपनी सुरक्षा को लेकर डर गई.

आठ महीने से पुलिस से कर रही थी शिकायत

पीड़िता ने बताया कि करीब आठ महीने पहले उसने पुलिस से शिकायत करना शुरू किया था. उसने चौकी से लेकर सिकंदरा थाने, एडीसीपी सिटी और पुलिस कमिश्नर तक शिकायत की. उसका आरोप है कि कई बार त्रिवेंद्र को थाने बुलाया गया, लेकिन वह बेहोशी का बहाना बनाकर वहां से चला जाता था.

पीड़िता का कहना है कि वह ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, जिसके कारण उसे शिकायत दर्ज कराने में काफी परेशानी हुई. मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. अब उसे उम्मीद है कि मामले में उसे न्याय मिलेगा.

अब राजस्थान में किन्नर समुदाय के साथ रह रही

पीड़िता ने बताया कि परिवार और रिश्तेदारों से दूरी के बाद वह किन्नर समुदाय के साथ रहने लगी है. पहले वह लखनऊ में डांस कर गुजारा करती थी, जबकि फिलहाल राजस्थान में किन्नर समुदाय के साथ रहकर बधाई मांगती है. काम के सिलसिले में कभी-कभी आगरा भी आती है.

पुलिस कर रही होटल और लेन-देन की जांच

सिकंदरा थाना प्रभारी राजीव त्यागी ने बताया कि पीड़िता के पास कई होटलों की तस्वीरें हैं. वह पुलिस को उन होटलों के बारे में जानकारी दे रही है. पुलिस इन स्थानों की जांच कर रही है.

इसके अलावा पीड़िता की ओर से उपलब्ध कराए गए फोटो और पैसों के लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. थाना प्रभारी के अनुसार, मामले में 2 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Agra newshome-hero-pos-10UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026
UP: आगरा के युवक ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर किए ऐसे-ऐसे काम, कहीं की नहीं रही पीड़िता! अब प्रेमी निकला शादीशुदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP: आगरा के युवक ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर किए ऐसे-ऐसे काम, कहीं की नहीं रही पीड़िता! अब प्रेमी निकला शादीशुदा
UP: आगरा के युवक ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर किए ऐसे-ऐसे काम, कहीं की नहीं रही पीड़िता! अब प्रेमी निकला शादीशुदा
UP: आगरा के युवक ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर किए ऐसे-ऐसे काम, कहीं की नहीं रही पीड़िता! अब प्रेमी निकला शादीशुदा
UP: आगरा के युवक ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर किए ऐसे-ऐसे काम, कहीं की नहीं रही पीड़िता! अब प्रेमी निकला शादीशुदा