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हैवानियत की हद! पेपर कटर से काटकर पत्नी को दी खौफनाक मौत, क्यों की हत्या?

मेरठ में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. उसने इस हत्या को छिपाने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में जो खुलासे हुए, उन्होंने सबको चौंका दिया. उसने इस पूरे प्लान में अपनी मासूम सी छोटी बेटी को भी शामिल किया.

By: Deepika Pandey | Published: May 3, 2026 3:46:57 PM IST

Meerut Murder Case
Meerut Murder Case


Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इस बार किसी ने किसी को ड्रम में पैक तो नहीं किया, लेकिन एक पति ने अपनी पत्नी को काटकर उसे मार डाला. रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना के बारे में जिसने भी सुना, उसने बस इतना ही कहा कि कोई इतना भी हैवान कैसे हो सकता है? जानकारी के अनुसार, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर इलाके में साकिब नाम के एक व्यक्ति ने पेपर कटर से काटकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 8:00 बजे साकिब की पत्नी कौसर का शव घर के ही एक कमरे में खून से लथपथ पड़ा मिला. देखकर पता चल रहा था कि किसी धारदार हथियार से कौसर की गर्दन पर वार किया गया है. वारदात के समय कौसर की तीन बेटियां भी घर पर ही थीं. 

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मोहब्बत का दावा करने वाला ही निकला हत्यारा

हत्या करने के बाद उसने इस वारदात को छुपाने की काफी कोशिश की. उसने इसे एक चोरी की घटना बताने की कोशिश की. वो पत्नी की हत्या के बाद काफी रोया-गिड़गिड़ाया. उसे देखकर लग रहा था कि जैस उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो लेकिन जब पुलिस जांच हुई और सच सामने आया, तो पत्नी से मोहब्बत का दावा करने वाला साकिब ही हत्यारा निकला. उसने अपनी छोटी बेटी को ये भी सिखाया कि वो पुलिस को बताए कि घर में चोर आए थे.

पुलिस जांच में क्या पता चला?

मेरठ पुलिस ने जब मामले की जांच की, तो सच्चाई कुछ और ही निकली. मेरठ नगर पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोंसले ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि साकिब ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे चोरी के लिए की गई हत्या का रूप देने की कोशिश की. हालांकि पुलिस को शुरुआत से ही साकिब के बयानों पर संदेह था. आरोपी बार-बार अपने बयान बदल रहा था. हालांकि जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

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