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Saifai Shooting Case: पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली, हालत गंभीर; जांच में जुटी पुलिस

Saifai Shooting Case: इटावा के सैफई क्षेत्र के बघूइया गांव में पुरानी रंजिश के चलते 28 वर्षीय प्रवीन यादव को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 28, 2026 2:16:41 PM IST

पुरानी रंजिश के चलते 28 वर्षीय प्रवीन यादव को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी
पुरानी रंजिश के चलते 28 वर्षीय प्रवीन यादव को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी


Saifai Shooting Case: इटावा के सैफई क्षेत्र में सोमवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. बघूइया गांव निवासी प्रवीन यादव (28) को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाते हुए गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

युवक को मारी गोली

घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल प्रवीन को तत्काल सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत नाजुक बनी हुई है.

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चार लोगों पर हमला करने का आरोप 

घायल प्रवीन यादव ने चार लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है. इस संबंध में थाना सैफई में तहरीर दी गई है और रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है.
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. 

पुरानी रंजिश के कारण हमला 

घटना के पीछे पुरानी रंजिश को मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. इलाके में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है.

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