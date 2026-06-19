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भाई को उठा लाई पुलिस, तो थाने पहुंचकर युवक ने खुद को लगाई आग, क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने एक विवाद के बाद दो लोगों को गिरफ्तार कर दिया. अगले दिन तक जब पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो एक आरोपी का बाई थाने पहुंचा और भाई को छोड़ने की मांग की लेकिन पुलिस नहीं मानी, तो उसने खुद को आग लगा ली.

By: Deepika Pandey | Published: June 19, 2026 10:44:32 AM IST

संभल में आदमी ने खुद को लगाई आग
संभल में आदमी ने खुद को लगाई आग


Sambhal Crime News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक हैरान देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया. इसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक युवक का भाई पहुंच गया और उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में कंबल लेकर उसके ऊपर डाला और आग बुझाई. इसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. 

इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें आग लगाने वाले युवक ने अपने भाई को निर्दोष बताया और उसे छोड़ने की मांग की. हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ शांतिभंग करने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी. इस घटना में झुलसे हुए व्यक्ति से मिलने के लिए एससपी केके बिश्नोई अस्पताल पहुंचे और युवक से पूछताछ की. 

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मुंडन संस्कार में हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, ये मामला संभल जिले के बगडेर गांव का है, जहां बुधवार को मुंडन संस्कार कार्यक्रम में देर रात लगभग ढाई बजे दो पक्षों में विवाद हुआ. इसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई. लोगों ने डायल 112 पर फोन पुलिस को बुलाया. दोनों आरोपी लखपत सिंह और भरत सिंह को हिरासत में लेकर थाने पहुंची. 

पुलिस से की छोड़ने की मांग

गुरुवार तक पुलिस ने मामला सुना लेकिन आरोपियों को नहीं छोड़ा. इसी दौरान एक आरोपी का भाई मोरध्वज सिंह थाने पहुंचा और उसने अपने भाई को निर्दोष बताया. साथ ही पुलिस से मांग की कि उसके भाई को छोड़ दिया जाए. पुलिस ने उसके भाई को छोड़ने से इनकार कर दिया और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही. 

खुद पर पेट्रोल डालकर लगा ली आग

इस बात से नाराज होकर मोरध्वज ने थोड़ा दूर जाकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. पुलिसकर्मी उसे बचाने के लिए दौड़े औरर उस पर कंबल डालकर आग बुझाई. उसे आनन-फानन में बहजोई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर अस्पताल भेज दिया गया और फिर हायर सेंटकर रेफर किया गया. इस मामले में पता लगते ही एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और सीओ स्तुति सिंह  मोरध्वज से मिलने अस्पताल पहुंचे. 

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