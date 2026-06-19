भाई को उठा लाई पुलिस, तो थाने पहुंचकर युवक ने खुद को लगाई आग, क्या है मामला?

Sambhal Crime News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक हैरान देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया. इसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक युवक का भाई पहुंच गया और उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में कंबल लेकर उसके ऊपर डाला और आग बुझाई. इसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया.

इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें आग लगाने वाले युवक ने अपने भाई को निर्दोष बताया और उसे छोड़ने की मांग की. हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ शांतिभंग करने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी. इस घटना में झुलसे हुए व्यक्ति से मिलने के लिए एससपी केके बिश्नोई अस्पताल पहुंचे और युवक से पूछताछ की.

संभल: भाई को छोड़ने की मांग लेकर थाने पहुंचे युवक ने खुद को लगा ली आग धनारी थाने में अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई की आशंका से परेशान मोरध्वज ने अचानक शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। युवक 25-30% तक झुलस गया है। pic.twitter.com/c3FEh4n5CN — Asif Ansari (@Asifansari9410) June 18, 2026

मुंडन संस्कार में हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, ये मामला संभल जिले के बगडेर गांव का है, जहां बुधवार को मुंडन संस्कार कार्यक्रम में देर रात लगभग ढाई बजे दो पक्षों में विवाद हुआ. इसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई. लोगों ने डायल 112 पर फोन पुलिस को बुलाया. दोनों आरोपी लखपत सिंह और भरत सिंह को हिरासत में लेकर थाने पहुंची.

पुलिस से की छोड़ने की मांग

गुरुवार तक पुलिस ने मामला सुना लेकिन आरोपियों को नहीं छोड़ा. इसी दौरान एक आरोपी का भाई मोरध्वज सिंह थाने पहुंचा और उसने अपने भाई को निर्दोष बताया. साथ ही पुलिस से मांग की कि उसके भाई को छोड़ दिया जाए. पुलिस ने उसके भाई को छोड़ने से इनकार कर दिया और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही.

खुद पर पेट्रोल डालकर लगा ली आग

इस बात से नाराज होकर मोरध्वज ने थोड़ा दूर जाकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. पुलिसकर्मी उसे बचाने के लिए दौड़े औरर उस पर कंबल डालकर आग बुझाई. उसे आनन-फानन में बहजोई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर अस्पताल भेज दिया गया और फिर हायर सेंटकर रेफर किया गया. इस मामले में पता लगते ही एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और सीओ स्तुति सिंह मोरध्वज से मिलने अस्पताल पहुंचे.