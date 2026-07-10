खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पति फिदा हो गया जवान भतीजी पर, बनाने लगा संबंध; आधी रात दोनों ने कर डाला कांड

Bulandshahar News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पति पर हत्या का आरोप लगा है, लेकिन महिला की हत्या में पति की भाभी, भतीजी और जीजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. आरोप है कि महिला के पति का जवान भतीजी के साथ अवैध संबंध था. वह अक्सर बाहर मिलते थे और संबंध बनाते थे. यहां तककि उन्होंने मौका मिलने पर घर पर भी रिश्ते बनाए. एक बार घर पत्नी ने अपने पति को उनकी भतीजी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद वह खुलकर अवैध संबंध का विरोध करने लगी. उधर, पति ने भतीजी के साथ अवैध संबंधों में रोड़ा बनने वाली पत्नी की हत्या कर डाली.

पूरा मामला बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव अजय नगर का है. यहां पर रहने वाले सुनील कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनकी बहन रूबी की हत्या उनके ससुराल वालों ने इसलिए कर दी, क्योंकि उसके जीजा का अवैध संबंध अपनी भतीजी से हो गया था, जिसका उसकी बहन विरोध करती थी. सुनील कुमार का कहना है कि कई साल पहले नरसेना क्षेत्र के गांव शकरपुर निवासी युवक के साथ उसकी बहन रूबी की शादी हुई थी. शादी में लड़की पक्ष ने अपनी ओर से क्षमता से अधिक दान दहेज दिया.शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन इस बीच बहन के पति की परिवार की ही एक युवती से अवैध संबंध बन गए.

पति के सगी भतीजी से बन गए संबंध

अवैध संबंध का विरोध करने पर ससुराल पक्ष ने उनकी बहन रूबी की हत्या कर दी. भाई सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि उसकी बहन रूबी के पति के अपनी ही सगी भतीजी से संबंध हैं. इस बारे में पूर्व में इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी. रूबी की हत्या के मामले में भाई सुनील की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति, उसकी भाभी, भतीजी और जीजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है.

मारपीट करते थे ससुरालवाले

सुनील का कहना है कि पति के अवैध संबंधों की जानकारी उसकी बहन रूबी को हो गई थी. रूबी लगातार इसका विरोध कर रही थी. उधर, पति भतीजे से लव अफेयर में इस कदर डूबा था कि प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर आरोपी आए दिन रूबी के साथ मारपीट करता था. आरोप लगाया कि आठ जुलाई को आरोपियों ने फिर से उसकी बहन के साथ मारपीट की। जिसको लेकर रूबी ने मायके में फोन करके जानकारी दी थी। इस पर रूबी को समझा दिया था. सुनील का कहना है कि अवैध संबंधों और अन्य मुद्दों को लेकर समय-समय पर दोनों पक्षों की ओर से पंचायतें भी हुई थी.

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हत्या कर बताया रूबी ने की आत्महत्या

सुनील का आरोप है कि देर रात के दौरान आरोपी पति ने अपनी भाभी, भतीजी और जीजा के साथ मिलकर रूबी की हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने लड़की के घर पर फोन कर जानकारी दी थी कि रूबी ने आत्महत्या कर ली है. भाई का कहना है कि जब वह मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने मृतक के शरीर से पूरे जेवरात भी उतार लिए थे. उधर, रूबी के मायके पक्ष के लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद शव अपने साथ ले जाकर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया.

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