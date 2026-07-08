Home > उत्तर प्रदेश > नहाने गई बहू से बोला खोलो बाथरूम का दरवाजा, नहीं मानी तो बन गया दरिंदा और तोड़ डाला…

नहाने गई बहू से बोला खोलो बाथरूम का दरवाजा, नहीं मानी तो बन गया दरिंदा और तोड़ डाला…

Farrukhabad Crime News: बहू बाथरूम में नहाने गई तो ससुर भी पीछे-पीछे चला गया. इसके बाद बाथरूम खोलने की जिद की. नहीं मानने पर बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया.

By: JP Yadav | Last Updated: July 8, 2026 12:31:24 PM IST

बेटे ने पिता पर लगाए गंभीर आरोप
बेटे ने पिता पर लगाए गंभीर आरोप


Farrukhabad Crime News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस पर युवक ने पिता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे युवक ने बताया कि उसके पति अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के आरोप में 9 साल तक जेल की सजा काट चुके हैं और अब वह अपनी बहू पर भी गलत नीयत रखते हैं. युवक का कहना है कि पिता के उत्पीड़न के चलते उसकी मां की जान भी जा चुकी है, जबकि विवाहित बहनें पिता के खौफ से मायके नहीं आती हैं. आरोप है कि युवक के पिता किसी को भी नहीं छोड़ते हैं. शराब के नशे में वह किसी को भी अपना शिकार बना डालते हैं.

बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता की बहू पर भी बुरी नीयत

संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव के युवक ने एसपी से शिकायत की. उसने बताया कि उसका शराबी पिता वर्ष 2012 में अपनी पुत्री यानी उसकी बहन से दुष्कर्म के आरोप में 9 वर्ष की सजा काट चुका है.  पिता ने इस कदर उत्पीड़न किया कि मां की जान चली गई.युवक की मानें तो तो विवाहित बहनें भी पिता के खौफ से मायके नहीं आतीं हैं. 

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युवक ने एसपी से बताया कि डेढ़ माह पूर्व उसकी शादी हुई.रविवार (5 जुलाई, 2026) को किसी कार्य से वह घर से बाहर गया था. इसी दौरान उसके पिता ने नहाते समय बहू (पत्नी) पर बाथरूम का दरवाजा खोलने का दबाव बनाया. जब उसकी पत्नी ने ससुर की बात नहीं मानी तो पिता ने  दरवाजा तोड़ दिया. इसके बाद डरी-सहमी पत्नी ने किसी तरह अपनी आबरू बचाई. युवक ने एसपी से पिता के उत्पीड़न से निजात दिलाने की मांग की.

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छत से कूदा घर में, किया दुष्कर्म

वहीं, संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे कादरीगेट थाना क्षेत्र की युवती ने पड़ोसी के खिलाफ छत कूदकर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया.अन्य मामले में मोहल्ला हाथीखाना निवासी अजहर अहमद ने गैस एजेंसी मालिक के खिलाफ गैस पाइप व बीमा के नाम पर 600 रुपये अवैध वसूली की शिकायत की. नगला गुलाल निवासी सतेंद्र सिंह ने बुढ़नपुर निवासी युवक पर चार जुलाई को दुकान की गुल्लक से 10 रुपये निकालने व विरोध करने पर मारपीट की शिकायत की.

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Tags: UP News
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