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मैंने प्यार किया तो… कलेश से परेशान पति ने किया सुसाइड, वीडियो बनाकर कही चौंकाने वाली बात

उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने घरेलू कलह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. उसने वीडियो बनाकर अपनी पत्नी और परिवार से माफी मांगी.

By: Deepika Pandey | Published: July 22, 2026 12:02:30 PM IST

आगरा में युवक ने की आत्महत्या
आगरा में युवक ने की आत्महत्या


Husband Suuicide Case: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है. इसके बाद उसने मौत को गले लगा लिया. बता दें कि एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है. उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है. उसकी पत्नी या परिवार वालों को परेशान न किया जाए. 

जानकारी के अनुसार, युवक ने मरने से पहले दो मिनट का वीडियो बनाया. इस वीडियो में वो रोते हुए नजर आ रहा था. उसने रोते हुए वीडियो बनाया, जिसमें वो अपने माता-पिता से माफी मांग रहा था और अपनी पत्नी को बार-बार बेगुनाह बता रहा था.

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मरने से पहले बनाई वीडियो

ये मामला आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह कुतुलपुर इलाके का बताया जा रहा है. यहां 21 वर्षीय सोनू कुमार ने मंगलवार शाम को लगभग 6 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसने अपने घर में ही फांसी लगाई है. पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आत्महत्या करने से पहले सोनू ने एक वीडियो बनाया.

वीडियो में क्या बोला सोनू?

सोनू ने अपने मोबाइल में वीडियो बनाया था, जिसमें उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से कपहना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी अपने घर जाए और मेरे पास न आए. वो अपनी जिंदगी में खुश रहे. वो मेरे साथ खुश नहीं है. मैं अपने घरवालों और अपनी पत्नी से माफी मांगता हूं. मैंने ड्रिंक किया है. उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उसे या उसके घर वालों को कोई कुछ नहीं कहना. बस समझ लेना कि आपका बेटा गलत था. मैं जिंदगी जीना चाहता था लेकिन मुझसे नहीं हो रहा. 

कौन है सोनू?

जानकारी के अनुसार, सोनू एक जूता कारीगर था. उसकी शादी 5 महीने पहले ही हुई थी. उसने अपने घर में ही आत्महत्या कर ली. सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में उसने कहा कि मेरी पत्नी अपने मायके जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से जिए. मैंने प्यार किया और शादी की ये मेरी गलती थी. मैं अपने माता-पिता और अपनी मोटो से माफी मांगता हूं.

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