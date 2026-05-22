राजा कंस के किले पर बनी मस्जिद? लखनऊ में पासी समुदाय के अहम दावे के बीच क्या है जगह का इतिहास?

Malihabad Raja Kans Fort: यूपी के लखनऊ में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है. मलिहाबाद इलाके में, पासी समुदाय का दावा है कि यह वही जगह है जहां कभी राजा कंस का किला हुआ करता था. पासी समुदाय का कहना है कि जिस जगह पर अभी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, यह मानते हुए कि वह एक मस्जिद या दरगाह है, ऐतिहासिक रूप से वह जगह राजा कंस के किले की थी.

समय के साथ, यह मांग और तेज हो गई है, जिसके चलते पासी समुदाय के एक नेता सूरज पासवान ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है. उनका तर्क है कि यह मुद्दा उनके समुदाय की धार्मिक आस्था से गहराई से जुड़ा है और इसलिए, इस पर नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए.

सूरज पासी ने सरकार पर अपनी मांगें तेज कीं

पासी समुदाय के एक प्रमुख नेता और इस पूरे आंदोलन के पीछे की मुख्य शक्ति सूरज पासी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमारे पास अपने दावों को साबित करने के लिए ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं. उन्होंने घोषणा की कि ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या, काशी, संभल और मथुरा में आंदोलन देखे गए हैं, हम भी इस मामले को अदालत में ले जाने का इरादा रखते हैं, ताकि भगवान शिव, जो राजपासी राजा कंस के पूजनीय देवता थे को समर्पित मंदिर को मुक्त कराया जा सके. इस उद्देश्य के लिए, ‘लखन सेना’ पासी समुदाय और व्यापक हिंदू जनता के समर्थन से पूरे राज्य में एक जागरूकता अभियान चलाएगी.

पासी समुदाय नमाज रोकने पर अड़ा

विवादित ढांचे पर, जिसे हिंदू समुदाय राजा कंस के किले की जगह होने का दावा करता है, लोग आमतौर पर शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं. पासी समुदाय ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि वह इन नमाज़ों को होने से रोकेगा. नतीजतन, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए, जिससे आने-जाने वालों और राहगीरों की आवाजाही सीमित हो गई. पासी समुदाय के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, शुक्रवार की नमाज अंततः शांतिपूर्वक अदा की गई.

पासी समुदाय का दावा क्या है?

पासी समुदाय के प्रतिनिधियों के अनुसार, मलिहाबाद के ‘का मंडी’ इलाके में स्थित ढांचा कभी राजा कंस के किले का हिस्सा था. उनका दावा है कि यह स्थल 11वीं सदी का एक ऐतिहासिक किला है. किले के परिसर के भीतर भगवान महादेव को समर्पित एक मंदिर हुआ करता था. मौजूदा मस्जिद और कब्रिस्तान का निर्माण इसी विरासत स्थल में बदलाव करके किया गया था. ऐतिहासिक रिकॉर्ड और स्थानीय परंपराएं उनके दावों का समर्थन करती हैं. इस मुद्दे के संबंध में, समुदाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप की मांग की है.

क्या हैं इतिहास और गजेटियर का हवाला?

पासी समुदाय का दावा है कि पुराने लखनऊ गजेटियर में मिले संदर्भ भी यह संकेत देते हैं कि काकोरी और मलिहाबाद के आसपास का क्षेत्र 11वीं सदी के दौरान राजपासी राजा कंस के प्रभाव में था. ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, जब विदेशी आक्रमणकारी सालार मसूद गाजी इस क्षेत्र में आया, तो राजा कंस ने उसका कड़ा मुकाबला किया. बताया जाता है कि इसी इलाके में लड़ी गई लड़ाई के दौरान उनके दो सेनापति मारे गए थे. स्थानीय लोगों के अनुसार, राजा कंस एक बहादुर योद्धा के रूप में विख्यात हैं और आज भी कई जगहों पर उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है.

विवाद इतना क्यों बढ़ गया है?

पासी समुदाय का आरोप है कि इस ऐतिहासिक स्थल की असली पहचान को बदलने की कोशिशें की गई हैं. उनका तर्क है कि जिस जगह को वे अपना विरासत स्थल और पूजा स्थल मानते हैं, उसे वर्तमान में एक कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में दिखाया जा रहा है. इस बीच, इन दावों के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, और प्रशासन इस मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है.